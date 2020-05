​Piłkarskie legendy Orłów. Włodzimierz Lubański - sylwetka

Dyskusje nad jego talentem zawsze sprowadzają się do słowa: "gdyby". Gdyby nie kontuzja, gdyby nie pech, gdyby pozwolono mu wyjechać... Mimo to sięgał piłkarskich gwiazd, ale w kluczowym momencie Włodzimierzowi Lubańskiemu podcięto nogi w kolanach. I to dosłownie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włodzimierz Lubański z nagrodą dla Orła wszech czasów. Wideo INTERIA.TV

- To był wielki napastnik, mój idol z dzieciństwa, wychowałem się na jego grze! Gdy w meczu z Peru na MŚ 1978 r. Jacek Gmoch wpuszczał go za mnie w 86. min, miałem łzy w oczach i powiedziałem sobie: "Kurczę, co to się dzieje! Mój idol wchodzi za mnie w końcówce meczu, żeby utrzymać prowadzenie 1-0" - wspominał w rozmowie z Interią Zbigniew Boniek, inny wybitny polski piłkarz, a dziś prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Reklama

Choć Lubański od zawsze kojarzony jest z Górnikiem Zabrze, to jego kariera zaczęła się w rodzinnych Gliwicach. Nie mogło być jednak inaczej, skoro ojciec - Władysław - był prezesem Sośnicy Gliwice.

Potem były jeszcze juniorskie występy w GKS-ie Gliwice, aż w końcu zgłosił się po niego wielki Górnik. W Zabrzu nie godził się jednak na miesiące aklimatyzacji i noszenia sprzętu wybitnym piłkarzom, tylko od razu rozgościł się na salonach Ekstraklasy. Kibicom przedstawił się najlepiej jak mógł, bo gola strzelił już w debiucie. 21 kwietnia 1963 r. wszedł w drugiej połowie meczu z Arkonią Szczecin i za moment cieszył się z bramki.

Znacznie szybszy od "Lewego"

Choć przywitanie z Ekstraklasą było wymarzone, to chyba nikt nie spodziewał się, że za niespełna pięć miesięcy młodzian z Gliwic będzie celebrował gola dla reprezentacji Polski! W towarzyskim meczu pokonał bramkarza Norwegii i tym samym stał się najmłodszym strzelcem w historii kadry. Miał wtedy 16 lat i 188 dni. Dla porównania, Robert Lewandowski debiutanckie trafienie w reprezentacji zaliczył, gdy miał 20 lat i 21 dni.

- Byłem jeszcze dzieckiem, a już zaczynała się droga po jakiejś laury. Już wtedy zaczynałem być znanym piłkarzem - mówił Lubański Interii przy okazji odbierania statuetki dla najlepszego polskiego piłkarza w historii w plebiscycie Interii oraz RMF FM (więcej TUTAJ).

Żona Grażyna Lubańska: - Tych trofeów i wyróżnień Włodek ma już tyle, że nie bardzo wiadomo, gdzie to wszystko trzymać.