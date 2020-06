Uniwersalny żołnierz selekcjonera Antoniego Piechniczka. W finałach mistrzostwach świata wszystkie mecze rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. I to z "dychą" na plecach!

Piłkarska karierę Stefan Majewski rozpoczynał w Bydgoszczy, gdzie się urodził. Pierwsze lata spędził w Gwieździe, Chemiku i wreszcie w Zawiszy, w barwach którego - latem 1977 roku - debiutował w Ekstraklasie.

Spadek po Deynie

Półtora roku później, po linii wojskowej, zameldował się w warszawskiej Legii. Po Kazimierzu Deynie przejął najcięższy możliwy numer - "10". Szybko pokazał, że da radę go udźwignąć. 4 marca 1979 roku zadebiutował w meczu ze Śląskiem Wrocław i - mimo, że nigdy nie był snajperem - w wygranym 2-0 meczu strzelił oba gole. Z miejsca stał się ulubieńcem kibiców!

Cieszył się sympatią do końca pobytu przy Łazienkowskiej, przez kolejne pięć lat. Nadano mu ksywę "Sokrates", bo lubił filozofować.

W Legii Majewski dwukrotnie zdobył Puchar Polski. Jeśli tylko był zdrowy, grał prawie zawsze. Mogli na niego liczyć kolejni trenerzy, a było kogo w stolicy podpatrywać. Wspomniany Strejlau, Kazimierz Górski, Lucjan Brychczy i Jerzy Kopa. Czy to wtedy Majewskiemu po raz pierwszy zaświtała myśl, by po zakończeniu kariery zawodniczej zostać trenerem?

Debiut jak ze snów

W reprezentacji Polski zadebiutował jeszcze jako zawodnik drugoligowego wtedy Zawiszy, zostając pierwszym kadrowiczem w historii tego klubu. Miało to miejsce 30 sierpnia 1978 w towarzyskim meczu z Finlandią. To była wielce udana premiera! Na stadionie w Helsinkach, w 81. minucie, trafił piłką do siatki po strzale głową i zapewnił "Biało-Czerwonym" wygraną 1-0.