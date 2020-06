Lesław Ćmikiewicz był podporą reprezentacji Kazimierza Górskiego. Przez dziewięć lat grał też w Legii Warszawa. Wyróżniał się tym, że był pierwszym cywilem, który pobierał pensję w wojskowym klubie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarskie Legendy Orłów - Lesław Ćmikiewicz. Wideo INTERIA.TV

Ćmikiewicz jest wychowankiem Lotnika Wrocław. Później grał w Śląsku Wrocław. Najwięcej czasu spędził jednak w Legii Warszawa.

Reklama

O piłkarza zaciekle walczył Górnik Zabrze. Ślązacy proponowali ekskluzywne, jak na tamte czasy, warunki, m.in. dużo większe mieszkanie, niż miał w stolicy.

"Pierwsze półtora roku mieszkałem w hotelu na kortach przy boisku Legii. Później dostałem pokój z kuchnią przy ulicy Sempołowskiej, za kinem Luna. Kiedy dziecko płakało w nocy, musiałem wstawać. Po mistrzostwach w 1974 pod dom przyjechał samochód na śląskich rejestracjach. Kiedy działacze Górnika usłyszeli, że marzymy z żoną o dwóch pokojach, odpowiedzieli ze smutkiem, że takich mieszkań to oni nie mają. Najmniejsze, jakimi dysponują, są czteropokojowe" - wspominał w "Przeglądzie Sportowym"

Nie zdecydował się na zmianę klubu. W stołecznej drużynie spędził aż dziewięć lat. Co ciekawe, jego transfer do Legii nie był związany z powołaniem do wojska, co w tamtych latach było normą. W taki sposób pozyskano m.in. Kazimierza Deynę.