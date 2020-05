Drugiej tak barwnej postaci w polskim futbolu trudno się doszukać. Znakomity zawodnik, trener, działacz, znany z ciętego języka komentator sportowy, polityk - oto wcielenia bohatera naszego cyklu "Piłkarskie legendy Orłów". O kim mowa? Oczywiście o Janie Tomaszewskim, który uważany jest za najlepszego bramkarza w historii polskiej piłki.

W której z wymienionych ról Jan Tomaszewski brylował? Każdy kibic bez chwili wahania wskaże, że między słupkami bramki i jeszcze w bluzie z białym orłem na piersi. Jednak pan Jan także w innych spisywał się w sposób, który na stałe wyrył się w pamięci.

Wzloty i upadki

Kariera piłkarska popularnego "Tomka" pełna była była wzlotów i upadków zarówno w klubach, jak i w reprezentacji. Futbolowego rzemiosła uczył się w rodzinnym Wrocławiu. Reprezentował barwy tamtejszych klubów Śląska (dwukrotnie) i Gwardii. Sukcesów nie odniósł. Co więcej, kiedy był podstawowym zawodnikiem Śląska, zespół spadł z ekstraklasy, a miało to miejsce w 1969 roku.



Przeprowadzka do Legii Warszawa miała pomóc mu wypłynąć na szerokie piłkarskie wody. Początkowo wszystko zmierzało w tym właśnie kierunku. Tomaszewski "wygryzł" Władysława Grotyńskiego i sięgnął ze stołeczną drużyną po wicemistrzostwo Polski w sezonie 1970/1971. - Fortuna kołem się toczy - o prawdziwości tego przysłowia przekonał się na własnej skórze i to bardzo szybko. Słabe występy w na początku kolejnych rozgrywek sprawiły, że stracił miejsce między słupkami na rzecz Piotra Mowlika. Głównie z ławki rezerwowych oglądał, jak jego koledzy zdobywają brązowy medal mistrzostw Polski i docierają do finału Pucharu Polski. Ambitny "Tomek" zrozumiał, że czas na zmianę otoczenia.



Przeprowadzka do Łodzi okazała się strzałem w dziesiątkę. W ŁKS-ie pokazał pełnię swoich możliwości i... strzelił nawet gola. Jedynego w historii swoich występów w ekstraklasie. W 1973 roku wykorzystał rzut karny w pojedynku z Odrą Opole. ŁKS wygrał 2-0. Wprawdzie trofeów z łódzkim klubem nie zdobył, ale wspaniałe występy zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Wkrótce jego bramkarskie wyczyny miał podziwiać cały świat.

"Pół Polski chciało mnie wówczas powiesić, a drugie pół - skazać na banicję"

O grze w drużynie narodowej marzy każdy chłopak, który zaczyna swoją przygodę z piłką. Marzenie Tomaszewskiego spełniło się w wieku 23 lat. Zapewne spodziewał się innego debiutu, ale 10 października 1971 roku wybiegł na murawę Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie w starciu z RFN w eliminacjach mistrzostw Europy, bo jego konkurent Piotr Czaja zachorował. "Biało-Czerwoni" przegrali 1-3. Winą za porażkę obarczono Tomaszewskiego. Konsekwencje były dla niego opłakane - długie półtora roku musiał czekać na okazję do rehabilitacji.



- Pół Polski chciało mnie wówczas powiesić, a drugie pół - skazać na banicję. Ale ja się podniosłem. Powiedziałem, że będę pluł krwią na treningach i udowodnię tym wszystkim ludziom, że nie mają racji. Mecz na Wembley był moją słodką zemstą. Na dziennikarzach i wszystkich fachowcach, którzy we mnie zwątpili - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.