W końcu lat 50. mieliśmy bramkarza, który mógł rywalizować z legendarnym Lwem Jaszynem o miano najlepszego w Europie. Był to Edward Szymkowiak. - Wspaniała postać i na boisku i poza nim. Wzór pracy - wspomina 53-krotnego reprezentanta Polski klubowy kolega z Polonii Bytom Jan Banaś.

Szymkowiak, rocznik 1932, urodził się w Dąbrówce Małej, to dziś dzielnica Katowic. Swoją piłkarską karierę zaczął jeszcze podczas II wojny, bo w niemieckim TuS w Bogucicach, gdzie z domu miał na przysłowiowy rzut kamieniem. Szybko zwrócił na siebie uwagę możnych polskiej piłki. Już jako 18-latek był w odzyskującym swoją świetność po wojnie Ruchu Chorzów.

Wielki bramkarz, wspaniały człowiek

Z obchodzącymi właśnie swój jubileusz stulecia "Niebieskimi" dwa razy sięgnął po mistrzostwo Polski. Było to w 1951 i rok później. Za pierwszym razem chorzowianie byli w lidze dopiero na szóstym miejscu, ale mistrzem Polski, decyzją sportowych władz, został wtedy triumfator rozgrywek o Puchar Polski, a tym był właśnie Ruch. W klubie z Chorzowa jednym z jego trenerów był Spirydion Albański, przed wojną jeden z najlepszych bramkarzy na ligowych boiskach i jedna z wielkich legend Pogoni Lwów.

Jako 20-latkowi służbę wojskową przyszło mu odbywać w Legii Warszawa. Zakotwiczył tam na cztery sezony broniąc regularnie, a w latach 1955 i 1956 sięgał z klubem ze stolicy po kolejne mistrzowskie tytuły. Potem wrócił na Górny Śląsk, stając się legendą Polonii Bytom.

Miał z nim okazję grać Jan Banaś, inny były reprezentant Polski i legenda Polonii oraz Górnika Zabrze. Młodszy o kilkanaście lat od Szymkowiaka, tak wspomina starszego kolegę. - Wielki bramkarz, jeden z najlepszych w historii polskiej piłki - podkreśla były znakomity snajper.

- Był do tego wspaniałym człowiekiem, koleżeńskim, uczynnym. Do tego wzór pracowitości. Tak go zapamiętałem. Jak przychodziły treningi na sali zimą, to wylewał siódme poty. Do tego niezwykle utalentowany i o takich przywódczych cechach. Wielka postać Polonii i polskiej piłki - zaznacza Jan Banaś.

Pucharowe sukcesy

W "swojej" Polonii spędził długie 13 sezonów. Grał w tym klubie od 1957 do 1969 roku. Przyczynił się do wielkich triumfów bytomskiej jedenastki i to nie tylko na krajowym podwórku. Polonia liczyła się bowiem w latach 60. nie tylko na europejskich boiskach. W 1965 zdobył z klubem z Górnego Śląska Puchar Rappana (poprzednik Pucharu Intertoto).

W tym samym roku bytomianie zdobyli Puchar Ameryki, pozostawiając w pokonanym boju m.in. Ferencvaros, West Ham United, Kilmanrock, a w finale okazali się lepsi od Dukli Praga, gdzie grali wicemistrzowie świata z 1962 roku, słynny Josef Masopust, Ladislav Novak czy Svatopulk Pluskal.

Szymkowiak był ostoją i gwiazdą tej drużyny. Czterokrotnie zdobywał "Złote buty" katowickiego "Sportu" dla najlepszego piłkarza sezonu. Jeszcze tylko Stanisław Oślizło tyle razy był wyróżniony. Z Polonią w 1962 roku sięgnął po mistrzostwo Polski, dając się pokonać tylko osiem razy. Łącznie w bytomskim klubie wystąpił w 245 meczach. Został uznany Zasłużonym Mistrzem Sportu i dwa razy odznaczony złotym medalem Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz Złotym Krzyżem Zasługi w 1964. Skończył też studia, WSWF w Katowicach. Jego pomnik stoi przed stadionem Polonii przy ulicy Olimpijskiej.