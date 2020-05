Piłkarskie Legendy Orłów. Adam Musiał - sylwetka

Ambicją, charyzmą i boiskową zaciętością zdobył uznanie kibiców i kolegów z boiska. Adam Musiał do dziś jest pamiętany przy Reymonta i nie tylko.

Adam Musiał urodził się 18 grudnia 1948 roku w Wieliczce. Od najmłodszych lat przejawiał duży talent do piłki. Zaczynał na przyszkolnym boisku, które znajdowało się naprzeciw jego domu. Potem trafił do Górnika Wieliczka, a stamtąd, w wieku 19 lat, do Wisły.

Działacze "Białej Gwiazdy" wypatrzyli go w reprezentacji młodzieżowej. W 1967 roku, po jednym z meczów kadry juniorskiej, którą wtedy prowadził Kazimierz Górski, zabrali Musiała ze sobą do Krakowa. Załapał się też jego przyjaciel Stanisław Gonet.

Bramkarz zadebiutował w Wiśle jeszcze w tym samym roku, ale regularnie zaczął grać trzy lata później. Musiał wszedł do zespołu znacznie szybciej.

Jeszcze w 1967 roku rozegrał 13 spotkań z białą gwiazdą na piersi. Zadebiutował też w europejskich pucharach, grając w dwumeczu Pucharu Zdobywców Pucharów z HJK Helsinki.