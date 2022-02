Pekin 2022. Katarzyna Bachleda-Curuś: Trzeba zbudować podstawę piramidy szkoleniowej. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zachłystujemy się mistrzami, takimi jak Justyna Kowalczyk czy Kamil Stoch, a gubimy resztę. Trzeba spopularyzować sport, zbudować zdrową podstawę szkoleniowej piramidy – powiedziała w programie #Studio Pekin Gramy Dalej! pięciokrotna olimpijka Katarzyna Bachleda-Curuś.



"Studio Pekin - Gramy Dalej!" to codzienna dawka sportowych wiadomości z aren Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Dziennikarze i eksperci Interii Sport omawiają i analizują wyczyny sportowców na najważniejszej zimowej imprezie czterolecia.



Gośćmi w studiu Interii Sport po konkursie drużynowym w skokach narciarskich na skoczni K125 byli Katarzyna Bachleda-Curuś i Jan Ziobro.



Telefonicznie łączyliśmy się z Janem Szturcem i Kazimierzem Długopolskim, którzy skomentowali drużynowy konkurs i opowiedzieli o szkoleniu kolejnych pokoleń skoczków.



Z Pekinu o warunkach poniedziałkowego konkursu skoczków i szóstym miejscu polskiej ekipy mówili Patryk Serwański i Tomasz Lejman.



Jakub Kędzior z kolei przybliżył fakty z rywalizacji bobsleistek.



Oglądaj codziennie krótkie flesze w Interii, a w najważniejsze dni zmagań polskich olimpijczyków będziemy na żywo, tuż po zawodach, komentować co wydarzyło się w Pekinie.



Ponadto program "Studio Pekin" od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu News o godzinie 17:40 i codziennie w Polsacie Sport Extra o godzinie 20:00. Zapraszamy!