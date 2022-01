Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022: Xi Jinping odwiedził obiekty. WIDEO WIDEO |

Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, obejrzał we wtorek przygotowania do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie w 2022 roku.



Xi odwiedził Narodowy Owal Łyżwiarstwa Szybkiego, Główne Centrum Medialne, Wioskę Sportowców, Centrum Dowodzenia Operacjami w czasie Igrzysk oraz bazę treningową sportów zimowych, zapoznając się z pracami przygotowawczymi do Igrzysk oraz przygotowaniami chińskich sportowców do Igrzysk.



Xi złożył również życzenia noworoczne sportowcom, trenerom, wolontariuszom oraz przedstawicielom zespołów operacyjnych, mediów i pracowników naukowo-badawczych.



Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 odbędą się od 4 do 20 lutego, a następnie Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie od 4 do 13 marca.