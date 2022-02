Dla Kingi Rajdy i Nicole Konderli wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie był bez wątpienia niezwykłą przygodą oraz szalenie cennym doświadczeniem. Nasze zawodniczki nie mogą jednak uznać swoich startów za udane.



W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej obie Polki nie zdołały awansować nawet do drugiej serii - Rajda była 35., Konderla 36. Po swoim skoku pierwsza z wymienionych nie kryła, że emocjonalnie start wiele ją kosztował.



W poniedziałek "Biało-Czerwone" miały swoją ostatnią szansę na medal - we współzawodnictwie drużyn mieszanych zajęły jednak wraz z Kamilem Stochem i Dawidem Kubackim szóste miejsce i była to dla nich ostatnia rywalizacja na skoczni w Zhangjiakou. Przyszedł więc czas podsumowań.



W programie "Studio Pekin" Leszek Kabłak, Katarzyna Bachleda Curuś i były skoczek Jan Ziobro rozmawiali m.in. na temat skoczkiń. W pewnym momencie Ziobro został zagadnięty o ogromną różnicę między wynikiem polskiej kadry mieszanej a rezultatem drużyny Słowenii.

Pekin 2022. Skoki narciarskie. Jan Ziobro: Jest kiepsko. O wyniki pań trzeba zapytać Łukasza Kruczka

"Mamy 238 punktów straty, to jest fakt - i to jest przepaść" - stwierdził Ziobro. "Chłopcy skakali dzisiaj nieźle, a dziewczyny... no tak jak widzieliśmy" - dodał.

"Słowenki są w stanie skakać nawet po 106 m, czy gdzieś w granicach rekordu skoczni, nasze zawodniczki skaczą w granicach 80 m. Nie oszukujmy samych siebie - jest kiepsko" - skomentował.

Dwie reprezentantki Słowenii, Ursa Bogataj i Nika Kriżnar, wracają z Pekinu jako podwójne medalistki - nie tylko zgarnęły złoto w mikście, ale również zdobyły złoty (Bogataj) i brązowy (Kriżnar) "krążek" w zmaganiach indywidualnych.



"Mamy dobrą infrastrukturę, nasi skoczkowie przetarli już ślady" - kontynuował wątek Ziobro. "Trzeba by było zapytać trenera Kruczka, dlaczego to wszystko wygląda tak, a nie inaczej, bo to on jest za to odpowiedzialny" - podkreślił ekspert "Studia Pekin".



"Kobiece skoki narciarskie były już kiedyś u nas na wyższym poziomie kiedy trenerem był Krystian Długopolski, ale jego już niestety dziś nie ma w szeregach Polskiego Związku Narciarskiego. Miał swoje zdanie i swoją wizję, a to niestety jest często źle odbierane" - skwitował Jan Ziobro.

Łukasz Kruczek pierwszym trenerem polskiej kadry kobiet jest od 2019 roku. Wcześniej prowadził zespół Włochów oraz męską ekipę "Biało-Czerwonych".



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Polacy z szansami na kolejne medale

Polscy skoczkowie mają jeszcze dwie szanse na zgarnięcie medali na zimowych IO. 12 lutego odbędzie się konkurs indywidualny na dużej skoczni - dwa dni później zostanie rozegrana męska "drużynówka".



Jak na razie jedyny medal dla Polski w Pekinie (brązowy) zdobył Dawid Kubacki.