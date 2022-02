Apoloniusz Tajner dla Interii: Nie wiem jak się to poukłada. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Po sezonie przeprowadzimy rozmowę z trenerem Michalem Doleżalem i zdecydujemy co dalej z jego przyszłością na stanowisku selekcjonera polskiej kadry. W czerwcu ja kończę pracę w roli prezesa PZN. Czy do tego czasu zostanie wybrany ewentualnie nowy trener? Nie wiem jak się to poukłada - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.