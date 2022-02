"Sami Państwo widzieli, co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej natychmiast przyszły też sukcesy Polaków Mamy medal igrzysk olimpijskich dla Polski! 2 Polaków w szóstce, 4 w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki! Bądźmy razem z TVP" - napisał Jacek Kurski za pośrednictwem Twittera.

Pekin 2022: Burza po wpisie Jacka Kurskiego

Ten wpis wywołał burzę wśród internautów, którzy bardzo krytycznie zareagowali na tę sugestię prezesa TVP. Do sprawy odniosła się również jego menedżerka, Ewa Bilan-Stoch, przypominając, że Kubacki jest ambasadorem Eurosportu i w tej stacji pokazywano przecież wszystkie jego dotychczasowe sukcesy.





Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ojciec Dawida Kubackiego skomentował sukces syna. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wpis Kurskiego skomentowała również na Twitterze żona Dawida Kubackiego. "Mój osobisty mąż zdobył brązowy medal IO tylko dzięki swojej ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeniom oraz całemu tabunowi ludzi którzy (może nie wszyscy- nie wiem) nie patrza na to, gdzie była transmisja. Tak myślę ja - Jego osobista żona" - napisała Marta Kubacka.



Czytaj także: Sprawdź terminarz igrzysk w Pekinie



To kolejna odsłona konfliktu, który wybuchł przed rozpoczęciem tego sezonu, kiedy TVP straciło prawo do pokazywania Pucharu Świata w skokach narciarskich na rzecz TVN-u. Niestety zupełnie niepotrzebnie zostali do niej wciągnięci skoczkowie, którzy przecież reprezentują wszystkich kibiców, absolutnie niezależnie od czyichkolwiek poglądów.