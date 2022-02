Wielki pech Polaka w slalomie. Złoto dla Francuza!

Po pierwszym przejeździe w slalomie było jasne, że walka o medale będzie niezwykle zacięta. Przewodzący stawce Johannes Strolz miał niewielką przewagę nad rywalami. Za nim - o zaledwie 0.02 sekundy - był Henrik Kristoffersen. Z kolei trzeci Sebastian Foss-Solevaag tracił do lidera 0.06 sekundy. Tuż za podium na potknięcia czyhali zaś Loic Meillard, Linus Strasser czy Clement Noel.

Pekin 2022. Michał Jasiczek został zdyskwalifikowany

Jako pierwszym w drugim przejeździe na trasę ruszył Michał Jasiczek. Polak był trzydziesty i w związku z tym otworzył drugą część zawodów. Nasz reprezentant spisał się jednak znacznie gorzej niż za pierwszym razem.



W połowie trasy popełnił błąd i wypadł z trasy. Zdołał jednak zachować równowagę i po chwili zdołał wrócić, by w treningowym tempie dojechać do mety. Przejazd Jasiczka nie został jednak zaliczony. Nasz zawodnik ominął jedną z bramek i to sprawiło, że został zdyskwalifikowany.



Przypomnijmy, że drugi ze startujących Polaków - Paweł Pyjas nie ukończył pierwszego przejazdu.



Pekin 2022. Złoty medal dla Clementa Noela

W walce o medale nie było chwili na oddech. Clement Noel zanotował znakomity przejazd. Francuz pojechał bardzo szybko i niemal bezbłędnie. Z czasem 49.79 sekundy zgłosił swój akces do podium.



Tego rezultatu nie zdołali poprawić Linus Strasser i Loic Meillard. Również Sebastian Foss-Solevaag i Henrik Kristoffersen okazali się gorsi od Noela. Stało się jasne, że Francuz jest o krok od olimpijskiego złota. Prowadzący po pierwszym przejeździe Johannes Strolz pojechał dobrze, ale tylko na drugie miejsce. Tym samym Clement Noel awansował z szóstego miejsca na pierwsze i sięgnął po złoty medal olimpijski. Srebro przypadło Strolzowi. Brąz wywalczył Sebastian Foss-Solevaag.





Pekin 2022. Slalom mężczyzn. Wyniki

1. Clement Noel

2. Johannes Strolz

3. Sebastian Foss-Solevaag