W czwartek wszyscy sympatycy łyżwiarstwa figurowego w Polsce bez wątpienia trzymali kciuki za naszą reprezentantkę Jekaterinę Kurakową - jej występ w programie krótkim nie przebiegł może tak, jakby chciała sama zawodniczka, natomiast w programie dowolnym okazała się - zresztą wedle przewidywań - znacznie pewniejsza i zwyczajnie lepsza.

Pekin 2022. Łyżwiarstwo figurowe. Jekaterina Kurakowa z udanym programem dowolnym

Kurakowa po zaprezentowaniu się do muzyki z filmu Charliego Chaplina "Światła rampy" zdobyła łączną notę 126,76, co z uwzględnieniem rezultatu z poprzedniej odsłony rywalizacji dało jej końcowy wynik 185,84 pkt.



Po swoim występie nie kryła wielkich emocji. "Kochanie, udało się!" krzyknęła w kierunku kamery, zwracając się do swojego partnera. 19-latka przez dłuższy czas była na pierwszym miejscu klasyfikacji, ostatecznie jednak zakończyła współzawodnictwo na 12. lokacie.



To z pewnością powód do dumy - jest to drugi najlepszy wynik w historii występów reprezentantek Polski na IO - lepsza była jedynie Anna Rechnio w 1994 r. w Lillehammer (10. lokata).



Pekin 2022. Łyżwiarstwo figurowe. Anna Szczerbakowa mistrzynią olimpijską, Walijewa za podium

Złoty medal zdobyła ostatecznie Anna Szczerbakowa, która uzyskała łącznie 255,95 pkt (80,20 za program krótki i 175,75 za dowolny). Srebro zgarnęła jej rodaczka Aleksandra Trusowa (251,73 pkt), a brąz Japonka Kaori Sakamoto (233,13 pkt).



Kamiła Walijewa, typowana nawet do złota, spisała się nieco poniżej oczekiwań i zajęła czwartą lokatę. 15-latka była pierwsza po programie krótkim, ale w swoim drugim pokazie zaliczyła kilka istotnych błędów, kilkukrotnie tracąc równowagę i nie kończąc prawidłowo figur - nie umknęło to oczywiście arbitrom. Ostatecznie otrzymała ona łącznie 224,09 pkt (82,16 + 141,93).



Istniała możliwość, że gdyby Walijewa znalazła się na podium, to mogłoby nie dojść do ceremonii wręczenia medali - młoda łyżwiarka jest bowiem zamieszana w aferę dopingową. Ten scenariusz jednak nie zostanie ostatecznie zrealizowany.



Pekin 2022. Łyżwiarstwo figurowe. Zdobywczynie medali w rywalizacji solistek

(podano punktację łączną - za program krótki oraz dowolny)



1. Anna Szczerbakowa 255,95 pkt



2. Aleksandra Trusowa 251,73 pkt



3. Kaori Sakamoto 233,13 pkt



...



12. Jekaterina Kurakowa 126,76 pkt