Nasza kadra w poniedziałek stanie do walki w zmaganiach drużynowych. Wydaje się, że walka o medale pomiędzy reprezentacjami może być naprawdę zacięta. Wysoko stoją akcje Słoweńców, lecz za ich plecami jest co najmniej sześć nacji, zdolnych do walki o krążki: Niemcy, Norwegowie, Austriacy, Rosjanie, Japończycy i Polacy.

Pekin 2022. Tylko dwóch naszych skoczków będzie trenować w niedzielę

Jak przekazały redakcje "Eurosportu" i "TVP", w niedzielnych treningach udział weźmie tylko dwóch Polaków: Dawid Kubacki i Stefan Hula. Może to być sygnał, że to pomiędzy nimi rozstrzygnie się walka o czwarte miejsce w zespole - obok Kamila Stocha, Piotra Żyły i Pawła Wąska.



Treningi rozpoczną się o godzinie 12:00.