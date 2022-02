Podczas piątkowych zmaganiach biathlonistek ze startu wspólnego Monika Hojnisz-Staręga - po ośmiu pudłach - zdołała wyprzedzić tylko trzy rywalki, zajmując ostatecznie 27. miejsce.



To ona wcześniej osiągnęła najlepszy wynik z polskich biathlonistów w Pekinie, zajmując dziewiątą lokatę w biegu pościgowym. Z polskim biathlonem nie jest dobrze, o czym głośno powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Tomasz Sikora - nasz srebrny medalista olimpijski z 2006 roku.



Pekin 2022. Tomasz Sikora podsumował występ naszych biathlonistów na igrzyskach

- Wynikowo cofnęliśmy się o dwadzieścia lat do igrzysk olimpijskich w Salt Lake City, gdzie 9. miejsce sztafety było najlepszym naszym wynikiem w tamtym występie - przyznał 48-latek.



- Związek zapewnia zawodnikom odpowiednie warunki do treningu, mają sprzęt, współpracują z psychologiem, więc jeśli coś kuleje, to system szkolenia - dodał nasz były zawodnik, który po cichu liczył na medal Moniki Hojnisz-Staręgi.

Tomasz Sikora wyraził przy tym nadzieję, że dobrych zmian może wywalczyć Justyna Kowalczyk-Tekieli - dyrektor sportowa Polskiego Związku Biathlonu - która także w gorzkich słowach skomentowała formę polskich biathlonistów .