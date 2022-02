Reprezentanci Polski w kombinacji norweskiej mobilizują się przed środową walką na skoczni normalnej na igrzyskach w Pekinie.

Pekin 2022. Konkurs na skoczni normalnej w kombinacji norweskiej

Konkurs skoków mężczyzn na skoczni normalnej rozpocznie się o godz. 9 polskiego czasu.



- Wraz z Andrzejem Szczechowiczem będziemy mieli zaszczyt reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Dla każdego sportowca to wyjątkowa chwila. Laur zwycięstwa jest jeden. I nawet jeśli nasze starania okażą się daremne, będziemy mogli kiedyś powiedzieć, że chcieliśmy po niego sięgnąć. Będziemy walczyć z całych sił, abyście byli z nas dumni. Trzymajcie kciuki! - zaapelował na swoim Instagramie Szczepan Kupczak. - Zawsze z wiarą - dodał.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eddie "Orzeł" Edwards o swojej karierze. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

29-letni Kupczak to doświadczony już olimpijczyk - brał udział także w igrzyskach w Pjongczangu w 2018 roku. Zapewnia, że w Pekinie - mimo restrykcji epidemicznych - też się da poczuć olimpijski klimat. - Z dnia na dzień atmosfera coraz bardziej olimpijska, coraz więcej uśmiechniętych ludzi, ciekawych rozmów i inspiracji. Fakt że restrykcje i maseczki mają wpływ na codzienne funkcjonowanie, ale mimo to duch igrzysk żyje swoim życiem. Warto ciężko pracować choćby po to, żeby się tu znaleźć i tego doświadczyć - zapewniał na swoim Instagramie.

Instagram Post

Z kolei Szczechowicz to młody zawodnik, dopiero 22-letni, więc kariera przed nim.



W konkursie na skoczni normalnej nie wystartuje kilku czołowych zawodników z powodu zakażeń koronawirusem, w tym znakomici niemieccy kombinatorzy Eric Frenzel i Terence Weber.





Instagram Post