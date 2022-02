Tak Geiger wyprzedził Stocha. Kompromitacja. Jest zdjęcie!

Dzięki brązowemu medalowi Karla Geigera Niemcy nie wrócą z Pekinu z pustymi rękami. Jednak styl, w jakim walczą o medale, budzi niesmak, a trener Stefan Horngacher sięga po metody na granicy przepisów. Albo je nawet przekracza...

Już w czasie konkursu fiński ekspert od skoków narciarskich kryjący się pod pseudonimem Ononalka opublikował kompromitujące Niemców zdjęcie kombinezonu Karla Geigera, który o 4,5 pkt wyprzedził Kamila Stocha.

Pekin 2022. Kompromitujący strój Geigera

Ewidentnie widać na nim, że strój Geigera jest zdecydowanie za duży. Szczególnie w pasie i okolicy kroku skoczka. Tymczasem przepisy stanowią, że strój powinien mieć od 1 do maksymalnie 3 centymetrów luzu. A w pasie powinien być niemal dokładnie przylegający do ciała skoczka.

Warto przy okazji porównać to z innymi skoczkami, m.in. Kamilem Stochem i Ryoyu Kobayashim. Niemal dokładnie w tej samej pozycji, w której złapano ujęcie Karla Geigera. Widać różnicę.





Ewidentnie widać, że Niemcy przesadzili. Horngacher zagrał va banque i liczył, że Mika Jukkara nie będzie miał tyle zimnej krwi, co Agnieszka Baczkowska, która w poniedziałek podczas konkursu mikstów zdyskwalifikowała wszystkich , którzy znacząco przekroczyli limity.

Polska kontrolerka sprzętu zapowiedziała, że nie przepuści oszustw i dotrzymała słowa i dała jasny sygnał, że FIS powinien walczyć z oszustwami. W męskich skokach od lat nie ma nikogo, kto miałby odwagę, by to ukrócić. Sam fakt, że zauważają to nawet skoczkowie, jest kompromitujący dla FIS-u. Kilkadziesiąt minut po konkursie Rosjanin Danił Sadriejew pokazał zdjęcie kombinezonu i zapytał wymownie: "Przepisy? Miło".



