"Studio Pekin" wspólny program Polsatu News, redakcji Polsatu oraz Interii

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie trwają w Chinach w dniach 4 - 20 lutego. Przez cały ten czas media Grupy Polsat Plus będą nadawały program "Studio Pekin", dostępny trzy razy dziennie w telewizji oraz internecie. Audycja realizowana będzie w Warszawie oraz Krakowie, w multimedialnych studiach Polsatu News, Polsatu Sport Extra oraz sportowej Interii.

- Podczas Igrzysk olimpijskich wiele konkurencji rozgrywanych jest w tym samym czasie i kibicom trudno jest być ze wszystkimi wynikami na bieżąco. Grupa Polsat Plus, jako jedyna w Polsce, ma jednak możliwości, by umożliwić widzom oraz internautom swobodny dostęp do wszystkich treści w najwygodniejszy sposób. Połączenie czołowego portalu internetowego z najbardziej wiarygodnym kanałem informacyjnym oraz najlepszą redakcją sportową w kraju, pozwala nam osiągnąć jakość wyższą niż suma działań tych wszystkich podmiotów funkcjonujących niezależnie. Świadomie z Dorotą Gawryluk, Marianem Kmitą oraz Danielem Bednarkiem zbudowaliśmy tę synergię, a teraz nasi widzowie i czytelnicy mogą z niej swobodnie korzystać - powiedział Adam Nowe, Członek Zarządu Telewizji Polsat oraz Interii.

Zdjęcie Pekin 2022 / Interia.pl / materiały promocyjne

Zarówno w telewizji, jak i w internecie program ma wspólny tytuł, oprawę graficzną oraz charakter. Audycja w zależności od dnia startuje około godziny 14:00 lub 16:00 na stronie głównej Interii, gdzie widzów witają prowadzący Leszek Kabłak oraz stali eksperci: wicemistrzyni olimpijska w panczenach Katarzyna Bachleda-Curuś, wicemistrzyni świata w biathlonie Weronika Nowakowska oraz brązowy medalista mistrzostw świata w skokach narciarskich Jan Ziobro. W trakcie programów łączymy się także z korespondentami z Chin Tomaszem Lejmanem z Polsatu News i Interii oraz Patrykiem Serwańskim z RMF FM.

Pełny terminarz programów Interia Sport Studio Pekin Gramy Dalej!

5.02 - godz. 16:00

6.02 - godz. 13:45

7.02 - godz. 14:00

8.02 - godz. 16:00

9.02 - godz. 16:00

10.02 - godz. 16:00

11.02 - godz. 13:15

12.02 - godz. 13:45

13.02 - godz. 16:00

14.02 - godz. 13:45

15.02 - godz. 16:00

16.02 - godz. 16:00

17.02 - godz. 16:00

18.02 - godz. 16:00

19.02 - godz. 16:00

20.02 - godz. 16:00

21.02 - godz. 16:00

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO PEKIN - GRAMY DALEJ! Kubacki na medal - Odcinek 1 (Goście: Katarzyna Bachleda-Curuś, Jan Ziobro). WIDEO INTERIA.TV

Zgodnie z hasłem sportowej Interii "Gramy dalej", w programie przedstawiamy też najświeższe wyniki oraz wiadomości wprost od korespondenta obecnego w Chinach. Autorzy przybliżają zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji oraz sondują nastroje wśród kibiców.

W Polsacie News "Studio Pekin" rozpoczynać się będzie o godzinie 17:40, a program prowadzić będą Łukasz Dubaniewicz oraz Tomasz Zimiński. Stałym punktem audycji będą łączenia ze specjalnym wysłannikiem do Pekinu, Tomaszem Lejmanem. Nie zabraknie także komentarzy oraz opinii. O ważnych wydarzeniach, jakie mają miejsce na igrzyskach, widzów Polsat News będzie również informować na bieżąco Michał Stela.



Zwieńczenie całego dnia na arenach olimpijskich następuje o godzinie 20:00 w Polsacie Sport Extra. W ultranowoczesnym studiu sportowym pracuje kilkudziesięcioosobowy zespół, w tym między innymi: Paulina Chylewska, Jerzy Mielewski, Przemysław Iwańczyk, Marcin Lepa czy Paulina Czarnota-Bojarska. Stałymi ekspertami są: Weronika Nowakowska oraz Andrzej Person, a oprócz nich do "Studia Pekin" zapraszani są czołowi sportowcy, dziennikarze i eksperci.

Przez cały czas trwania zimowych igrzysk olimpijskich, w internecie funkcjonuje też hashtag #StudioPekin, którym oznaczane są wszystkie treści autorstwa dziennikarzy Polsat News i redakcji sportowych Polsatu oraz Interii. O igrzyskach obszernie informować będą także portale PolsatNews.pl, PolsatSport.pl oraz Interia.pl.

MiKi