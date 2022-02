W ogólnym rozrachunku do poziomu 1/8 finału dotarła aż trójka "Biało-Czerwonych" - oprócz wspomnianych Kwiatkowskiego i Nowaczyka w zmaganiach kobiet poradziła sobie dobrze Aleksandra Król.

Nasi dwaj reprezentanci w eliminacjach (w których pojechali w tym samym wyścigu) byli odpowiednio na piątej i siódmej lokacie, a ich wyniki różniły się od siebie o zaledwie 0,03 s. Dzięki takim rezultatom obaj mogli walczyć dalej na torze.



Pekin 2022. Snowboard. Slalom gigant równoległy - 1/8 finału. Kwiatkowski walczy dalej, Nowaczyk odpada

W 1/8 finału jako pierwszy pojechał Kwiatkowski, który w parze mierzył się z Włochem Mirko Felicettim. Polak od początku zaczął budować niezłą przewagę przy błędzie swojego oponenta (w pewnej chwili miał już 0,65 s przewagi) - potem Felicetti zaczął go doganiać, ale na szczęście ominął jedną z bramek i został zdyskwalifikowany.



Nowaczyk z kolei walczył o awans z Austriakiem Alexandrem Payerem. Polak starał się do samego końca wyprzedzić rywala, ale niestety stracił do niego ostatecznie 0,09 s i odpadł z olimpijskiej rywalizacji.

Pekn 2022. Snowboard. Slalom gigant równoległy - ćwierćfinał

Kolejnym rywalem Kwiatkowskiego był Słoweniec Tim Mastnak. Start obu zawodników był przez chwilę wstrzymywany, ale ostatecznie odbył się bez komplikacji.



Niestety Oskar Kwiatkowski popełnił w końcowej fazie zjazdu błąd i został zdyskwalifikowany po niezaliczeniu jednej z bramek. Tym samym "Biało-Czerwoni" stracili ostatnią szansę na medal.



Pekin 2022. Snowboard. We wtorek rozdanie medali w slalomie gigancie mężczyzn

Jeszcze dziś poznamy medalistów w snowboardowym slalomie gigancie - kolejne fazy walki o "krążki" następują bowiem bezpośrednio po sobie.



W naszym serwisie znajdziesz sportowe sylwetki Oskara Kwiatkowskiego i Michała Nowaczyka.