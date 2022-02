Słaby występ polskiej sztafety. Złoto dla biathlonistek ze Szwecji

Jako pierwsza z Polek na trasę ruszyła Monika Hojnisz-Staręga. Nasza zawodniczka, która w minioną niedzielę znakomicie spisała się w biegu pościgowym, w środę nie miała dobrego dnia. Na strzelnicy musiała trzy razy dobierać naboje. To sprawiło, że znalazła się poza czołówką.

Nasza zawodniczka po drugim strzelaniu wybiegła na trasę jako szesnasta. Do prowadzącej Linn Persson traciła 31,5 sekundy. Blisko Szwedki były także reprezentantki Włoch, Austrii, Niemiec i Norwegii. Hojnisz-Staręga w strefie zmian zameldowała się jako czternasta. Pierwsza była Vannessa Voigt, która wyprzedziła wspomnianą Persson oraz Lisę Vittozzi.



Pekin 2022. Kamila Żuk zanotowała znaczną stratę na drugiej zmianie

Na drugą zmianę Kamila Żuk ruszyła ponad 41 sekund za najlepszymi. Na czele stawki znajdowała się Dorothea Wierer, która strzelając w pozycji leżącej była bezbłędna. Tuż za nią były zawodniczki ze Szwecji i Niemiec. Nadzieje Polek na dobre miejsce zostały przekreślone, gdy Żuk zaliczyła karną rundę i wybiegła ze strzelnicy na ostatniej - 18. pozycji.



Pekin 2022. Koszmar Tiril Eckhoff na strzelnicy

Podczas kolejnego strzelania - w pozycji stojącej - swoją sytuację skomplikowały Norweżki. Tiril Eckhoff musiała pobiec dwie karne rundy i spadła z piątego na dwunaste miejsce. Nie pomyliła się za to Kristina Riezcowa. Rosjanka wyszła na prowadzenie, nieznacznie wyprzedzając wspomnianą Wierer.



Do strefy zmian pierwsza wpadła Rosjanka, o 10 sekund przed Włoszką i o 27 sekund przed Szwedką. Jako trzecia w ekipie "Sbornej" ruszyła Mironowa. Początkowo nieznacznie powiększyła przewagę nad grupą pościgową. W polskim zespole szansę, by się wykazać miała Kinga Zbylut. Zawodniczka BKS WP-Kościelisko miała problemy, strzelając w pozycji stojącej, ale ostatecznie uniknęła karnej rundy.



Za to w czołówce doszło do dużych przetasowań. Mironowa "wystrzelała" karną rundę i spadła na trzecią pozycję. Przed nią znajdowały się Samuela Comola i Hanna Oeberg.





Pekin 2022. Szwedki wpadły na metę jako pierwsze. Polki były czternaste

O kolejności na podium zadecydowała czwarta zmiana. Elvira Oeberg nie dała szans rywalkom. Biegła szybko, podczas dwóch wizyt na strzelnicy dobierała tylko raz i na ostatnią pętlę ruszyła jako pierwsza. Nad Rosjanką Uljaną Nigmatulliną miała niemal 25 sekund przewagi. Na trzecim miejscu była Denise Herrmann. Taka kolejność utrzymała się już do samego końca.



Anna Mąka z bardzo dobrej strony pokazała się podczas prób strzeleckich, nieco gorzej poszło jej na trasie. W efekcie Polki zawody ukończyły na 14. miejscu.





Pekin 2022. Biathlon. Sztafeta kobiet 4x6 km. Wyniki



1. Szwecja (0+6) 1:11:03.9

2. Rosyjski Komitet Olimpijski (1+7) +12.0

3. Niemcy (0+6) +37.4

...

11. Polska (1+10) + 6:08.2