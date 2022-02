Przed startem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie sytuacja polskich skoczków nie napawała optymizmem - ich wyniki w Pucharze Świata były z reguły dalekie od ideału, u niektórych zawodników wykryto koronawirusa (najdłużej niepewny wylotu do Chin był Piotr Żyła), a Kamil Stoch zmagał się przez pewien czas z urazem.

Kiedy jednak "Biało-Czerwoni" znaleźli się w Azji, zaczęło się robić ciekawie - np. Stoch w trakcie treningu mógł cieszyć się przez moment nieoficjalnym rekordem skoczni HS-106. Dzisiejsza seria próbna przed kwalifikacjami przyniosła jednak dosyć przeciętne rezultaty naszej reprezentacji.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej dla Mariusa Lindvika

W sobotę po godz. 07.20 czasu polskiego - w nieco problematycznych warunkach wietrznych - rozpoczęły się oficjalne kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej w Zhangjiakou. Najlepszy okazał się w nich Marius Lindvik, który uzyskał 100,5 m oraz 116,7 pkt. Drugi był Robert Johansson, a trzeci, co niezwykle ważne, Piotr Żyła.



Do zawodów w ogólnym rozrachunku miało awansować 50 z 53 skoczków - przed Polakami (Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim, Piotrem Żyłą i Stefanem Hulą - tym razem bez Pawła Wąska) było więc bardzo łatwe zadanie, któremu sprostali wszyscy bez problemu.



Pekin 2022. Skoki narciarskie. Wyniki kwalifikacji na skoczni normalnej - Polacy

Pierwszym z podopiecznych Michala Doleżala, który zameldował się na belce, był Stefan Hula - oddał on skok na dystans 90,5 m i uzyskał 87,9 pkt, bez problemu dostając się do konkursu.



Dawid Kubacki z kolei skoczył równo 94 m i uzyskał 98,3 pkt i, podobnie jak Hula, przez cały czas był pewny przebrnięcia kwalifikacji.



Później, jeden po drugim, swoje skoki oddali Piotr Żyła oraz Kamil Stoch. Pierwszy z nich zaliczył bardzo udaną próbę i uzyskał 102,5 m (112,1 pkt), co dało mu koniec końców trzecie miejsce, z kolei drugiemu poszło zdecydowanie poniżej oczekiwań (83,5 m, 78,7 pkt).



Nie zmieniło to faktu, że wszyscy "Biało-Czerwoni" awansowali do konkursu. Trzema nieszczęśliwcami, którym się ta sztuka nie udała, byli Czech Filip Sakala, Ukrainiec Anton Korczuk oraz Chińczyk Qiwu Song.



Właściwe zawody, w których nasi kadrowicze powalczą o medale, rozpoczną się w niedzielę dokładnie w południe.

Pekin 2022. Skoki narciarskie. Wyniki kwalifikacji do konkursu na skoczni HS-106

1. Marius Lindvik 100,5 m, 116,7 pkt



2. Robert Johansson 103 m, 116,6 pkt



3. Piotr Żyła 102,5 m, 112,1 pkt



...



16. Dawid Kubacki 94 m, 98,3 pkt



27. Stefan Hula 90,5 m, 87,9 pkt



36. Kamil Stoch 83,5 m, 78,7 pkt