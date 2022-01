Paweł Wąsek to jeden ze skoczków narciarskich , który obok Kamila Stocha , Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Stefana Huli będzie reprezentować Polskę podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie 2022.

Wybór Michała Doleżala wydaje się uzasadniony. Sportowiec oddaje ostatnio stabilne oraz powtarzalne skoki i choć nie jest to jeszcze jego wymarzona forma, ostro trenuje, by być w jak najlepszej formie na olimpiadę.



Paweł Wąsek na ZIO w Pekinie chce powalczyć o medale, ale czy pozwoli mu na to jego forma?



To nie jest spełnienie marzeń, ale jeden z celów na ten sezon. Spełnieniem marzeń, to będzie zdobywanie medali na takiej imprezie. Mam nadzieję, że to początek czegoś fajnego, bo igrzyska to naprawdę wyjątkowa impreza.

- powiedział odnośnie tego, czy start w igrzyskach w Pekinie to spełnienie jego marzeń.



Okaże się jeszcze, jak młodziutki skoczek poradzi sobie podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie, a jak na razie przygotowaliśmy 11 ciekawostek o Pawle Wąsku.

Ile ma lat, jakie są jego wzrost i wykształcenie, gdzie mieszka, czy ma dziewczynę, kim są jego rodzice i rodzeństwo - na te oraz inne pytania o skoczku narciarskim odpowiadamy w naszym artykule.

1. Paweł Wąsek: Wiek. Ile ma lat?

Paweł Wąsek jest najmłodszym reprezentantem polskiej drużyny skoczków narciarskich, która w lutym powalczy o medale na igrzyskach olimpijskich w Pekinie.



Urodził się 2 czerwca 1999 roku, co oznacza, że obecnie ma 22 lata.



2. Paweł Wąsek: Gdzie mieszka?

Gdzie mieszka Paweł Wąsek? Na jego profilu na Facebooku można znaleźć informację, że pochodzi z Ustronia.

3. Paweł Wąsek: Znak zodiaku

Data urodzenia Pawła Wąska jasno wskazuje, że znak zodiaku popularnego skoczka narciarskiego to Bliźnięta.



4. Paweł Wąsek: Rodzina. Kim są jego rodzice i rodzeństwo?

Paweł Wąsek sportowy talent odziedziczył po rodzicach - Grażynie i Krzysztowie.



Jego mama w przeszłości biegała na nartach, a ojciec był narciarzem alpejskim, jednak kondycja zmusiła go do przerwania kariery. Dziadek Władysław Pytel był skoczkiem narciarskim i trenerem.



Paweł Wąsek ma rodzeństwo. Jego siostra Katarzyna Wąsek również poszła w ślady rodziców. Kobieta jest utalentowaną narciarką alpejską.



Z siostrą staramy się nawzajem motywować, chociaż dużo z nią się nie widuję, bowiem narciarstwo alpejskie ciężko jest trenować w Polsce, więc Kasia dużo przebywa we Włoszech. Czasem jednak do siebie dzwonimy. Na początku oboje uprawialiśmy narciarstwo zjazdowe. Poszliśmy w ślady ojca, który również był narciarzem, ale ze względu na kontuzję musiał zakończyć karierę. Paweł Wąsek

Paweł i Katarzyna Wąsek są zgranym rodzeństwem. Wspierają się i kibicują sobie nawzajem.



5. Paweł Wąsek: Wzrost. Czy jest wysoki?

Paweł Wąsek jest wysoki. Skoczek narciarski ma 184 cm wzrostu.



6. Paweł Wąsek: Ile waży skoczek narciarski?

Skoki narciarskie mają to do siebie, że zawodnicy, którzy startują w zawodach na ogół są dość szczupli. Paweł Wąsek nie stanowi tutaj wyjątku, bo jego waga to zaledwie około 60 kg.



7. Paweł Wąsek: Wykształcenie

Jakie wykształcenie ma Paweł Wąsek?

Paweł Wąsek postanowił rozwijać się przede wszystkim w dziedzinie sportu. Jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.



8. Paweł Wąsek: Debiut w zawodach FIS i PŚ, kariera, osiągnięcia. Jak zaczynał?

Paweł Wąsek karierę w skokach narciarskich zaczynał już jako siedmiolatek.



Pierwszym klubem zawodnika była Olimpia Goleszów, gdzie trenował pod czujnym okiem swojego dziadka Władysława, a swój debiut w zawodach zaliczył przy okazji LOTOS Cup w 2007 roku.

Tegoroczny olimpijczyk w zawodach FIS po raz pierwszy wystąpił w 2013 roku a w 2018 roku zaliczył swój pierwszy występ w Pucharze Świata w Zakopanem.

Paweł Wąsek, który był pierwszy w klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2016/2017, trzy razy stawał na podium w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Udało mu się też zdobyć 6. miejsce w zawodach PŚ w Niżnym Tagile w sezonie 2020/21. Rekord Pawła Wąska w skokach narciarskich to 182,5 metra w Vikersund 15.03.2019 roku.

9. Paweł Wąsek: Dziewczyna. Czy Paweł Wąsek jest w związku?

Nie wiadomo, czy Paweł Wąsek ma dziewczynę, ale na Facebooku jest status związku to: wolny, więc prawdopodobnie jest singlem.



Na jego profilach na Instagramie również na próżno można szukać zdjęć z rówieśniczkami.



10. Paweł Wąsek: Wypadek w Wiśle

Paweł Wąsek ma za dobą traumatyczne momenty. Mało brakowało, a kariera skoczka narciarskiego zakończyłaby się kilka lat temu po makabrycznym wypadku w Wiśle.



Specjaliści często porównują upadek, jaki wtedy zaliczył na skoczni, do tego, który zaliczył Thomas Morgenstern w Kulm w 2014 roku. Szczęśliwie, obyło się bez poważnych obrażeń.



Paweł Wąsek testował wtedy skocznię, jednak podczas skoku w powietrzu wywinęła mu się jedna z nart. Upadek był bolesny. Wyglądało groźnie, jednak na szczęście skończyło się na wstrząśnieniu mózgu i paru siniakach.



11. Paweł Wąsek: Instagram

Paweł Wąsek to skoczek narciarski, który ostro pracuje nad swoją formą i to zajmuje mu zdecydowaną większość czasu, jednak w wolnych chwilach udziela się również na Instagramie.

Instagram: @wasekpawel , @wasek123



Publikuje tam zdjęcia i krótkie filmiki. Można zauważyć, ze polski zawodnik na ZIO Pekin 2022 ma niesamowitą koordynację ruchową.



Spójrzcie tylko, jak zachowuje równowagę na monocyklu!



