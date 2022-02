"Biało-Czerwoni" skoczkowie z igrzysk przywieźli jeden medal - Dawida Kubackiego z konkursu na normalnej skoczni. Przed rozpoczęciem sezonu taki wynik uznany byłby za rozczarowanie, lecz wobec słabej postawy Polaków w ostatnich tygodniach przyjęto go raczej z wyrazem ulgi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Weronika Nowakowska: Polski biathlon potrzebuje zmian i planu rozwoju! INTERIA.TV

Pekin 2022. Polscy skoczkowie wrócili do kraju

Obok tego wyniku godnym odnotowania rezultatem była czwarta pozycja Kamila Stocha na normalnej skoczni. Lider naszej kadry bardzo przeżył brak krążka, co kolejny raz przyznał tuż po powrocie do kraju, podczas powitania na lotnisku.



- Najlepszą pamiątką powrotu z dużej imprezy jest krążek wiszący na szyi. Tego zabrakło - mówił, cytowany przez Filipa Kołodziejskiego z "TVP Sport".



Nasi reprezentanci nie będą mieć wiele czasu na odpoczynek. Już 25 lutego rozpocznie się prawdziwy maraton konkursów Pucharu Świata - w nieco ponad miesiąc (do 27 marca) odbędzie się aż 12 konkursów. Dodatkowo, w międzyczasie skoczkowie wezmą udział w mistrzostwach świata w lotach.

Reklama

Czytaj także: Adam Małysz podsumował igrzyska w wykonaniu naszych skoczków