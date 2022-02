Współzawodnictwo na 1500 m to była ostatnia szansa dla naszych łyżwiarek na zdobycie jakiegokolwiek medalu na IO Pekin 2022. Wcześniej o szczególnym pechu mogła mówić Natalia Maliszewska, która ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 nie mogła wziąć udziału w walce o laury w swojej koronnej konkurencji 500 m, z kolei w zmaganiach na 1000 m odpadła w ćwierćfinale po tym, jak upadła w trakcie biegu.

W ćwierćfinałach na 1500 m kobiet wzięło udział 36 zawodniczek podzielonych na sześć grup. Do dalszej rywalizacji awansowały po trzy najlepsze łyżwiarki z każdej grupy oraz trzy najszybsze olimpijki z czwartych miejsc.



Pekin 2022. Short track. Kamila Stormowska - wynik w ćwierćfinale

Jako pierwsza z Polek do walki ruszyła Kamila Stormowska, która wzięła udział w ćwierćfinale numer dwa. Nasza reprezentantka od początku starała się utrzymywać w okolicach trzeciej - czwartej pozycji i to właśnie na czwartej lokacie dojechała do mety.



Stormowska uzyskała rezultat 2:33.62 i do liderki Kim A-lang z Korei Południowej straciła 0.73 s. Niestety taki wynik nie dał jej ostatecznie awansu.



W trakcie biegu Polki Amerykanka Julie Letai została wypchnięta z toru przez Niemkę Annę Seidel - w związku z tym Letai otrzymała decyzją sędziów automatyczny awans do półfinału, a Seidel została zdyskwalifikowana.



Pekin 2022. Short track. Natalia Maliszewska - wynik w ćwierćfinale

Natalia Maliszewska wzięła udział z kolei w ostatnim, szóstym biegu ćwierćfinałowym, który można było uznać za wyjątkowo dobrze obsadzony.



Polka już we wczesnej fazie biegu wysunęła się na czoło stawki, starając się dyktować tempo. Niestety później została wyprzedzona przez wszystkie zawodniczki prócz Rosjanki Efremenkowej, która się przewróciła.



Maliszewska z czasem 2:25.87 zajęła piątą lokatę i od razu musiała pożegnać wszelkie nadzieje o półfinale. Do liderki swojej grupy - Holenderki Suzanne Schulting - straciła 7.06 s.



Tym samym "Biało-Czerwone" już na pewno nie sięgną po ani jeden medal w Pekinie w short tracku.



Pekin 2022. Short track. Ostatni dzień emocji związanych z tą dyscypliną

W środę będziemy świadkami zakończenia dwóch rywalizacji: na 1500 m kobiet oraz sztafety na 5000 m mężczyzn.



Półfinały kobiet są zaplanowane na 13.15, finał B na 14.11, a finał A na 14.18.



Finał B sztafety mężczyzn zacznie się o 13.32, a finał A o 13.44. Wszystkie godziny są podane według czasu polskiego.