Już w pierwszej serii doszło do trzech głośnych dyskwalifikacji. Za nieprzepisowy kombinezon anulowane zostały punkty trzem zawodniczkom.

Jako pierwsza "ofiarą" kontrolerów padła Japonka Sara Takanashi. Następnie zdyskwalifikowano Austriaczkę Danielę Iraschko Stolz, a później Niemkę Katharinę Althaus.





Pekin 2022. Trzy dyskwalifikacje w pierwszej serii

Decyzje te dotykały przede wszystkim kandydatów do medalu i wywróciły tabelę do góry nogami. Niemcy sensacyjnie nie dostali się do drugiej serii, Austria zajmowała dopiero szóste miejsce, a Japonia - ósme.



Jak poinformował dziennikarz portalu Skijumping.pl Dominik Formela, osobą, która kontrolowała kombinezony kobiet i decydowała o dyskwalifikacji była Polka - Agnieszka Baczkowska. U mężczyzn kombinezony sprawdza Fin Mika Jukkara.



Polacy po pierwszej serii zajmowali piąte miejsce.





