Trwa walka o medale w zawodach saneczkarskich kobiet podczas igrzysk olimpijskich. Za nami pierwsze dwa ślizgi, w których nie brakowało emocji.

Pekin 2022. Saneczkarstwo - pierwszy ślizg. Niemki biją się o medale. Odległe miejsce Klaudii Domaradzkiej

Najwięcej powodów do radości po pierwszym ślizgu miały Niemki. W czołowej czwórce znalazły się aż cztery zawodniczki z tego kraju. Na pierwszym miejscu była Julia Taubitz, tuż za nią uplasowała się Natalie Geisenberger. Trzecia była Austriaczka Lisa Schulte, a czwarta Niemka Anna Berreiter.



Klaudia Domaradzka zanotowała przeciętny występ. Do liderki straciła ponad 1,5 sekundy. To sprawiło, że pierwszy ślizg ukończyła na 25. pozycji.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Weronika Biela-Nowaczyk i Michał Nowaczyk. Małżeństwo na igrzyskach w Pekinie. WIDEO INTERIA.TV

Pekin 2022. Saneczkarstwo - drugi ślizg. Natalie Geisenberger najlepsza w stawce, Klaudia Domaradzka ze sporą stratą

Druga odsłona zawodów rozpoczęła się o godz. 14.30. Reprezentantki Niemiec ponownie pokazały w niej wysoką formę.

Po dwóch ślizgach najlepsza była Natalie Geisenberger, która ukończyła poniedziałkowe współzawodnictwo z łącznym czasem 1:56.825. Drugą lokatę zajęła Anna Berreiter, która do swojej koleżanki z kadry straciła 0.208 s. Trzecie miejsce przypadło w udziale Rosjance Tatianie Iwanowej (+0.591 s).



Julia Taublitz, czyli liderka po pierwszym ślizgu, poradziła sobie w kolejnej próbie znacznie gorzej i skończyła jako 14. (+1.595 s). Klaudia Domaradzka była 24., tracąc do Geisenberger 2.938 s.



Dokończenie rywalizacji kobiet i rozdanie medali już 8 lutego - trzeci i czwarty ślizg zaplanowane są odpowiednio na 12.50 i 14.35.