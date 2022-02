Wielka radość w obozie Polaków. Mamy pierwszy medal na igrzyskach olimpijskich w Pekinie! Dawid Kubacki zdobył brązowy krążek podczas konkursu na normalnej skoczni. "Jeszcze nie wiem (jak to zrobiłem - przyp. red.). Głos mi się łamie, wiesz?" - mówił po wszystkim do Kacpra Merka z Eurosportu.

Przed kamerą nastąpiło też łączenie z żoną skoczka , Martą Kubacką. "Cześć kochanie, bardzo Ci gratuluję, jestem z ciebie dumna" - mówiła ukochana sportowca.

Wzruszenia w studiu TVP nie krył też Adam Małysz . Były okrzyki radości, a nawet... łzy w oczach. "To jest niesamowite przeżycie. Nie bójmy się płakać ze szczęścia" - mówił Małysz.



LICZBY JAK U DEBIUTANTA... DAWID KUBACKI OSZUKAŁ PRZEZNACZENIE!



Przemysław Babiarz jedną wypowiedzą po sukcesie Kubackiego rozgrzał internet

Z dość śmiałą tezą wystąpił komentator TVP, Przemysław Babiarz. Zasugerował na antenie, że Telewizja Polska niejako... przyczyniła się do sukcesu Dawida Kubackiego. Nawiązał do faktu, że ostatni sezon Pucharu Świata transmitowany był głównie w TVN-ie, a Polacy nie prezentowali zbyt dobrej formy. Teraz igrzyska pokazuje TVP i od razu jest medal. Sprawa nie umknęła internautom. Jedni się oburzają, drudzy przyklaskują. Jego słowa spodobały się m.in. posłance Joannie Lichockiej. Po drugiej stronie barykady jest Marek Belka.

PEKIN 2022. ODRODZENIE POLSKIEJ DRUŻYNY. TLI SIĘ NADZIEJA NA KOLEJNY KRĄŻEK



Przemysław Babiarz nie pierwszy raz podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie wywołał kontrowersje

To nie pierwszy raz, gdy Przemysław Babiarz wywołał spore emocje. To właśnie on komentował ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie na antenie TVP. Dziennikarz zaliczył małą wpadkę, ponieważ nie wiedział, że nastąpiła zmiana chorążej w polskiej ekipie. Początkowo flagę miała nieść Natalia Czerwonka. Zawodniczka została skierowana na izolację po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, a jej miejsce u boku Zbigniewa Bródki zajęła Aleksandra Król.



"No, to się Babiarz przygotował na ceremonię otwarcia. Nie wie, kto nas reprezentuje w roli chorążych" - komentowano wówczas na Twitterze.

