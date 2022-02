Michal Doleżal w dzisiejszych kwalifikacjach, które pierwotnie były zaplanowane na godz. 7:20, postawił na Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotr Żyłę oraz Stefana Hulę. Cała czwórka już miała okazję zaprezentować się podczas serii próbnej.

Pekin 2022. W serii próbnej wzięło udział czterech polskich skoczków

Płynny przebieg serii próbnej utrudniał wiatr, który przekraczał 5 m/s. Mocne powiewy sprawiały, że kolejni zawodnicy musieli długo czekać na belce startowej. Niekorzystne warunki pogodowe miały niewątpliwy wpływ na wyniki osiągane przez skoczków.





Jako pierwszy z Polaków na belce startowej pojawił się Stefan Hula. Doświadczony 36-latek oddał słabą próbę. Wylądował na 86. metrze, co przełożyło się na 36. lokatę.

Nieznacznie lepiej zaprezentował się Piotr Żyła. "Wiewiór" miał spore problemy w powietrzu i osiągnął tylko 88 metrów. Nasz Orzeł przegrał m.in. z Turkiem Fatihem Ardą Ipcioglu.

Nieco lepiej zaprezentował się Dawid Kubacki. "Mustaf" wylądował na 95. metr i zajął 8. miejsce w serii próbnej. Z kolei Kamil Stoch poleciał na 96. metr i ostatecznie został sklasyfikowany na 19. pozycji.

Pekin 2022. Manuel Fettner ustanowił nieoficjalny rekord skoczni

Serię próbną wygrał Ryoyu Kobayashi. Japończyk skoczył 106,5 metra i tym samym wyrównał nieoficjalny rekord skoczni, który kilka chwil wcześniej ustanowił Manuel Fettner. Kolejne miejsca zajęli Daniel Huber i Stefan Kraft. Fatalnie za to spisał się Markus Eisenbichler. Niemiec osiągnął zaledwie 78 metrów.



W kwalifikacjach weźmie udział 53 zawodników. Do konkursu głównego awansuje pięćdziesięciu z nich. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 7:20. Już wiadomo, że rozpoczną się one z opóźnieniem.





Pekin 2022. Wyniki serii próbnej

1. Ryoyu Kobayashi 106,5 m, 68,8 pkt



2. Manuel Fettner 106,5 m, 64,0 pkt

3. Daniel Huber 99,5 m, 55,3 pkt

...



8. Dawid Kubacki 95 m, 52,0 pkt



19. Kamil Stoch 96 m, 45,5 pkt

28. Piotr Żyła 88 m, 35,8 pkt



36. Stefan Hula 86 m, 30,4 pkt