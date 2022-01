Problemy polskich olimpijczyków na lotnisku. Nie mogą wejść na pokład

XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek 4 lutego. Polscy sportowcy do Pekinu mają dotrzeć w kilku grupach.

Pekin 2022. Polska kadra w drodze na igrzyska. Są problemy!

Dziś ponad sto osób miało wsiąść na pokład czarterowego samolotu. Na lotnisku nie obyło się jednak bez problemów. Spora część naszej kadry nie mogła odprawić się przed lotem.



Niektórzy nie byli w stanie nie wygenerować kodu QR, który jest niezbędny przy odprawie. Inni mieli za to problem z aplikacją MY2022, która ma służyć do tego, by zawodnicy mogli udokumentować swój stan zdrowia.

Saneczkarka Klaudia Domaradzka wskazała, gdzie tkwi problem

Saneczkarka Klaudia Domaradzka opowiedziała nam o tym, jak wygląda sytuacja. Według jej relacji problem stanowi wgrywanie wszystkich dokumentów do aplikacji.



- Mamy specjalną aplikację, do której musimy załadować wszystkie nasze dokumenty związane z testami PCR, paszportami covidowymi, informacjami nt. tego, czy przeszliśmy koronawirusa czy też nie itp. To wszystko chwilę trwa. Jeśli wprowadzi się złe dane, aplikacja nie przepuszcza dalej i trzeba wypełniać to od początku. To wszystko monotonne i uciążliwe. Nie każdy zdążył zrobić to wcześniej - opisuje w rozmowie z Interią saneczkarka Klaudia Domaradzka.

- Po wpisaniu wszystkich danych otrzymujemy kod pomarańczowy, który jest weryfikowany. Jeśli wszystko jest w porządku, kolor zmienia się na zielony, jeżeli jednak jakieś dane są nieprawidłowe, to na czerwony - dodaje zawodniczka, która zadebiutuje na igrzyskach.

- Jest sporo roboty z tym wszystkim i z wgrywaniem zdjęć, a potem z akceptacją tego wszystkiego - mówi Domaradzka.

