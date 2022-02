Prezes o występie Kurakowej: Znakomicie się zaprezentowała

"Cały czas nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę marzyłam, żeby pojechać czysto i pokazać siebie z jak najlepszej strony. Musiałam się podnieść, bo wiedziałam że to jest do zrobienia. Czułam wielką odpowiedzialność, ale starałam się kontrolować wszystkie emocje. Mówiłam sobie 'najważniejsze to zacząć, a potem walczyć do końca'. Cieszę się, że udało mi się dać tak dobry występ. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej niełatwej drodze. Momentami było ciężko, ale bliscy mi ludzie są przy mnie. Bardzo dziękuje wszystkim kibicom, czułam Wasze wsparcie, kocham Was" - stwierdziła Kurakowa po występie w programie dowolnym.

Łyżwiarka, która była dopiero 24. po programie krótkim, zaprezentowała się bardzo dobrze w programie dowolnym. Przejechała go niemal bezbłędnie, otrzymując łączną notę 126,76 pkt - 66,24 pkt za elementy techniczne, a prezentacja została oceniona na 60,52 pkt. To był 12. program dowolny w czwartek i na takim miejscu zakończyła całą rywalizację.





Pekin 2022. Prezes Jacek Tascher zadowolony z występu Katii

"Jestem bardzo zadowolony po programie dowolnym Katii, znakomicie się zaprezentowała. Oczywiście, występ w pierwszej grupie z drugim numerem startowym, ma zawsze w swoje konsekwencje w łyżwiarstwie figurowym. Wszyscy cieszymy się bardzo z jej występu w Pekinie, występu który jest dla niej debiutem na IO “ - skomentował Jacek Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, cytowany na stronie internetowej związku.

To drugi najlepszy wynik w historii występów solistek w igrzyskach olimpijskich. W Lillehammer, w 1994 roku, Anna Rechnio była 10.

19-letnia Kurakowa zamieściła też po czwartkowym występie wpis w mediach społecznościowych, w który wersalikami napisała jedno słowo: dziękuję.

Konkurencję solistek w łyżwiarstwie figurowym wygrała reprezentantka Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Anna Szczerbakowa, który wyprzedziła rodaczkę Aleksandrę Trusową i Japonkę Kaori Sakamato. Dopiero na czwartej pozycji ukończyła, prowadząca po programie krótkim Kamiła Walijewa. 15-latka, wobec, której pojawiły się oskarżenia o doping sprzed igrzysk w Pekinie, ostatecznie wystąpiła w rywalizacji solistek, prowadziła po programie krótkim, ale w programie dowolnym popełniał kilka błędów, po których spadła poza podium.