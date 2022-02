Reprezentanci Polski do Chin wylecieli 31 stycznia o godz. 18.00 czasu polskiego - w "Państwie Środka" znaleźli się po 02.00 (po godz. 10.00 czasu miejscowego). Następnie wyruszyli do wioski olimpijskiej w Zhangjiakou. Z komunikatu Polskiego Związku Narciarskiego na Twitterze wynika, że podróż odbyła się bez komplikacji:

Pekin 2022. Skoki narciarskie: Wszyscy reprezentanci Polski z negatywnymi wynikami testów na COVID-19

Co równie ważne, wszystkie testy na COVID-19 wykonane przez sportowców dały wynik negatywny. To spora ulga, zwłaszcza, że jeszcze do niedawna pod znakiem zapytania stał np. występ Piotra Żyły na igrzyskach.



Pierwsze skoki w wykonaniu "Biało-Czerwonych" zobaczymy już w sobotę 5 lutego. Wówczas nasi zawodnicy odbędą oficjalny trening i wezmą udział w kwalifikacjach, z kolei skoczkinie od razu powalczą o medale.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Krzesiński: Skoczkowie narciarscy polecą do Pekinu innym rejsem. WIDEO Polsat Sport

Pekin 2022. Skoki narciarskie. Reprezentacja Polski - skład

W męskiej kadrze znajdują się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Paweł Wąsek.



Żeński zespół składa się z dwóch zawodniczek - Nicole Konderli oraz Kingi Rajdy.