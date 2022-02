Polki "przepadły" w sprincie techniką dowolną. Start poniżej oczekiwań

Już pierwszy akt biegów narciarskich we wtorek 8 lutego zakończył się dla polskiej reprezentacji klęską. Izabela Marcisz zakończyła rywalizację na 39. pozycji. 42. miejsce zajęła Monika Skinder, natomiast 50. lokatę wywalczyła Weronika Kaleta.

Oglądaj nasz program o Igrzyskach Olimpijskich - Weronika Nowakowska, Jan Ziobro zapraszają

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022: Maryna Gąsienica-Daniel po zajęciu ósmego miejsca w slalomie gigancie. WIDEO Polsat Sport

Żadna z polskich biegaczek nie zakwalifikowała się do dalszych zmagań. Dystans 1500 metrów w najkrótszym czasie przebyła Jonna Sundling ze Szwecji, zajęło jej to 3:09.03. Najmniej z Polek straciła do niej Marcisz 16.59 sekund.