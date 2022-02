Polka wciąż jest rekordzistką igrzysk. Zdradziła, czym się teraz zajmuje

O wyczynie Krystyny Guzik pisaliśmy niemal dwa tygodnie temu . Polka w czasie swojej kariery wystąpiła aż w dwudziestu biegach biathlonowych podczas igrzysk olimpijskich. Żadna inna zawodniczka nie może pochwalić się takim dorobkiem.

Krysytna Guzik wciąż jest rekordzistką igrzysk. Czym się zajmuje po zakończeniu kariery?

Podczas igrzysk w Pekinie nikt nie zdołał wyprzedzić Polki. Guzik wciąż więc może mówić o sobie jako rekordzistce. Jej olimpijski debiut przypadł na igrzyska w Turynie w 2006 roku w Turynie. Później startowała także w Vancouver, Soczi i Pjongczangu. Najlepiej wypadła za pierwszym razem. Podczas zmagań we Włoszech zajęła piąte miejsce w biegu indywidualnym.

Polka swojego dorobku już nie poprawi, bo zakończyła karierę. Czym się teraz zajmuje? O tym opowiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Jak się okazuje, przygodę ze sportem zamieniła na pracę w wojsku.

Krystyna Guzik pracuje w wojsku

- Kiedy po poprzednich igrzyskach w Pjongczangu zakończyłam karierę, poszłam do szkoły oficerskiej i teraz pracuję w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jestem dowódcą plutonu, pracuję z podchorążymi, szkoląc przyszłych żołnierzy - wyznała.



Była biathlonistka wciąż dba o swoją formę fizyczną. Stara się aktywnie spędzać czas. Nie ukrywa przy tym, że jej w dobrej formie i mogłaby pokusić się nawet o występ na igrzyskach w Pekinie.



- Sama też często startuję w amatorskich zawodach, reprezentując Akademię Wojsk Lądowych - biegi przełajowe, na orientację, nawet pływanie. Teraz szykuję się do biegów górskich. Formę mam całkiem dobrą i pewnie nawet dałabym radę dotrwać jako zawodniczka do igrzysk w Pekinie - dodała.





Kim jest Krystyna Guzik?

Krystyna Guzik to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii polskiego biathlonu. Na swoim koncie ma medale mistrzostw Polski, Europy i świata. Największy sukces odniosła w 2013 roku w Nowym Meście, gdy podczas MŚ zajęła drugie miejsce w biegu pościgowym.