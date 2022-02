Piotr Żyła "miał ciąga". Rozbrajająca reakcja po udanym skoku

Za nami kwalifikacje na skoczni normalnej w Zhangjiakou (HS106). W nich wystartowało czterech polskich skoczków. "Biało-Czerwoni" w komplecie awansowali do konkursu głównego .

Piotr Żyła pokazał się z bardzo dobrej strony. Osiągnął 102,5 metra. To przełożyło się na trzecią lokatę. Po zakończeniu zmagań nasz Orzeł udzielił krótkiego wywiadu. Humor mu dopisywał, gdy pojawił się przed kamerami Eurosportu.



Pekin 2022. Piotr Żyła był w świetnym humorze po udanych kwalifikacjach

- Skoczyłem tak normalnie. W sumie miałem "ciąga" i to wykorzystałem. Trzymało mnie tam powietrze - rozpoczął "Wiewiór", śmiejąc się od ucha do ucha.



- To była dobra próba. W porządku taki skok. Wiadomo, że zawsze brakuje do perfekcji. To, co chciałem, to zrobiłem. Dla mnie to jest istotne. Trzeba swoje zrobić, a reszta... "ciąga" się ma albo nie ma. Można popełnić błąd lub nie. Trzeba po prostu do przodu - dodał.



Pekin 2022. Piotr Żyła powalczy o medal na skoczni normalnej?