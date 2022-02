Udany występ Piotra Michalskiego podczas wyścigu na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Polak, z czasem 34,520 sekundy, zajął piąte miejsce w biegu na 500 metrów w rywalizacji panczenistów . To historyczny wynik, bowiem stanowi najlepszy rezultat polskiego sprintera w historii igrzysk. Oprócz tego Piotr zakończył start jako najlepszy Europejczyk. Przed nim byli Laurent Dubreuil z Kanady, Morishige Wataru z Japonii, Cha Min-Kyu z Korei Południowej oraz Gao Tingyu z Chin.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Michalski: Mam dalej nadzieję, że nie jestem w optymalnej formie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

NATALIA MALISZEWSKA PODCZAS IGRZYSK W PEKINIE MA WSPARCIE PARTNERA. TO TEŻ ŁYŻWIARZ



Igrzyska Pekin 2022. Konrad Niedźwiedzki o powodzie, dla którego Piotr Michalski nie sięgnął po medal

Co więcej, 27-latek otarł się o podium, do medalu zabrakło mu 0,03 sekundy. Wszystko przez drobne potknięcie na łuku. Właśnie do takich wniosków doszedł Szef Misji Olimpijskiej Pekin 2022, Konrad Niedźwiedzki. "To jest moment, w którym ten medal odjechał na 0.03s..." - napisał obok ujęcia z Michalskim, na którym widać, jak sportowiec lekko zbliżył dłoń do tafli.

Wcześniej pogratulował panczeniście świetnego występu. "Piotr Michalski kończy rywalizację na 500m na 5m. Świetny wyścig. Do szczęścia zabrakło niewiele… jedyne 0.03 Gratulacje Piotr! Dziękujemy!" - napisał.

EMOCJONUJĄCE SŁOWA IZABELI MARCISZ: JA NIE JESTEM MASZYNĄ



Zdjęcie Piotr Michalski dłonią lekko musnął taflę podczas wyścigu na igrzyskach olimpijskich w Pekinie / Eurosport