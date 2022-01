Pekin 2022. Trener Skoneczny: Przyjechały po nas dwie karetki

Z obozu Polaków

Siedmioro członków polskiej ekipy olimpijskiej krótko po wylądowaniu w Pekinie skierowanych zostało na przymusową izolację. To efekt pozytywnego testu na obecność koronawirusa. Wszyscy zostali wywiezieni do ośrodka położonego ok. 10 km od wioski olimpijskiej.

Zdjęcie Arkadiusz Skoneczny w trakcie treningu z Natalią Czerwonką / East News