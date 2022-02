Walka trwała do ostatniej chwili. Wyobrażam sobie sinusoidę nastroju polskiej mistrzyni short-tracka. Wczoraj pojawiła się nadzieja, dziś rano zgasła. Test wykonany tuż przed kwalifikacjami wyścigu na 500 m dał wynik pozytywny.

Pekin 2022. Medalowe plany Natalii Maliszewskiej

Kilka dni temu obejrzałem telewizyjny wywiad z Natalią. Wylatywała do Pekinu, a zza maseczki oczy błyszczały jej nadzieją. Jest w życiowej formie, miała realną szansę na igrzyskach. Tłumaczyła, że medal coś znacznie więcej niż jej marzenie. - Ja nie marzę o nim, ale mam plan jak go zdobyć - dodała.

Pierwszy pozytywny wynik testu otrzymała już w Chinach. Zamiast trenować została skazana na izolację. Nie wiem czy ktokolwiek z nas dowie się co przeżywała w zamknięciu. Dla sportowca kontuzja, czy choroba jest sto razy gorsza od porażki. A już taka choroba, która przebiega bez objawów - w normalnych warunkach grypa nie zabrałaby Natalii szansy olimpijskiej. Mogłaby ją osłabić, ale raczej nie wykluczyłby jej ze startu.

Pekin 2022. Czy Natalia Maliszewska dostanie szansę rewanżu?

Są dyscypliny sportu, które dają szansę rewanżu co kilka dni. Piłkarz po przegranym meczu, za chwilę gra następny. Tenisiści zaliczają po kilkanaście turniejów w sezonie. Co najmniej. Short-track to także sport, który daje różne szanse na sukces, ale ta raz na cztery lata - olimpijska ma zdecydowanie największy ciężar gatunkowy.

Natalia Maliszewska jest świadoma, że igrzyska to ten moment, gdy jej dyscyplina znajduje się w centrum zainteresowania milionów kibiców. Czuła się gotowa, by podjąć wyzwanie. I nagle wszystko się zawaliło. Lata przygotowań, harówki, poświęceń - zmieniają się w bezsilność i złość wobec ślepego losu.

Mam nadzieję, że Natalia przeżyje to, przetrawi i wróci mocniejsza. Może w kolejnych startach w Pekinie, los odda jej to, co zabrał na ulubionym dystansie? To pobożne życzenia kibica. Sport bywa okrutny, szczególnie ten olimpijski. My mamy przywilej wspierania zawodniczki.