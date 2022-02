Japonia zaliczana była do grona faworytów rywalizacji, ale ostatecznie, wobec wykluczenia Takanashi w pierwszej serii nie była w stanie włączyć się do walki o złoto, choć... do brązowego medalu i pokonania Kanady zabrakło zaledwie kilku punktów.

Pekin 2022. Sara Takanashi zabrała głos

Zawodniczka bardzo mocno przeżyła dyskwalifikację. Już podczas transmisji serii finałowej widać było, że swój skok wykonuje z trudem ocierając łzy. Pojawiły się też jej zdjęcia, ukazujące rozpacz i bezradność.



Za pośrednictwem Instagrama czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli zabrała głos po kontrowersyjnych zawodach. - Bardzo mi przykro, że japoński zespół stracił szansę na walkę o medal. Nie ulega wątpliwości, że moja dyskwalifikacja zmieniła czyjeś życie - napisała na swoim instagramowym profilu.



- Nawet jeżeli przeproszę, medalu nikt nam nie zwróci. Nie sądzę, że mogę wziąć za to odpowiedzialność. Muszę myśleć o kolejnych zawodach - dodała.



Osobliwa jest też ilustracja dla tego przekazu - brak zdjęcia, a jedynie... czarny kwadrat.



