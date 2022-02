Nasi skoczkowie spisywali się podczas czwartkowych prób bardzo dobrze. Szczególnie imponujący był pierwszy skok Kamila Stocha, który uzyskał 102,5 metra, co było nieoficjalnym rekordem skoczni. Choć w kolejnych sesjach inni zawodnicy lądowali dalej, był to jasny sygnał, że lider kadry może się liczyć w walce o medale.

Pekin 2022. Dawid Kubacki "stracił" narty

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie: Awantura o buty Polaków. Jak wygląda narciarski "wyścig zbrojeń"? Polsat Sport

Dobrze skakali również pozostali nasi reprezentanci, w tym - Dawid Kubacki. "Mustaf" miał jednak pecha. Po ostatniej próbie ktoś... zabrał jego narty, przez co nie mógł udać się na kontrolę sprzętową. O sytuacji poinformował Kacper Merk dodając, że prawdopodobnie był to jeden z reprezentantów Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (przedstawiciele "Sbornej" nie mogą startować pod swoją flagą).



Reklama

- Dawid nie może podejść do kontroli sprzętu i czeka na dole na "zlodzieja" - napisał dziennikarz z przymrużeniem oka.



Już w sobotę odbęda się kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej. Dzień później zawodnicy przystąpią do walki o medale.