Informacja o pozytywnym wyniku testu u "Wewióra" pojawiła się 20 stycznia. Wobec istniejących procedur i konieczności uzyskania czterech negatywnych rezultatów przed wylotem, musiał on pierwszy uzyskać najpóźniej 26 stycznia. Szczęśliwie, nasz skoczek wydobrzał na tyle szybko, że zdołał wziąć udział w konkursach PŚ w Willingen, choć - co trzeba oddać - bez większego powodzenia. W sobotę został zdyskwalifikowany, zaś dzień później nie awansował do finału.

Pekin 2022. Polscy skoczkowie już w drodze na IO

On i pozostali kadrowicze są już na pokładzie samolotu, który o godzinie 18:00 odleciał z Frankfurtu w kierunku Pekinu. Na miejscu skoczkowie powinni być około 10:20 czasu miejscowego (po 2:00 nad ranem polskiego).



W składzie polskiej reprezentacji na igrzyska znaleźli się, obok Żyły: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Paweł Wąsek. Pierwszy konkurs skoków planowany jest już 6 lutego. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje.



