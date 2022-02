Szkoda, aj szkoda, było tak blisko... - żałował Piotr Żyła na antenie Eurosportu, komentując 4. miejsce Kamila Stocha na dużej skoczni olimpijskiego konkursu w Pekinie.



Broniący tytułu mistrza olimpijskiego z Pjongczangu Stoch w swojej pierwszej próbie osiągnął 137,5 metra, co przez moment było rekordem skoczni, a finalnie dało mu 4. miejsce po pierwszej serii.

W swoim drugim skoku skoczył 133,5 m, co niestety nie pozwoliło mu walczyć o medale. Nasz zawodnik dał się wyprzedzić Niemcowi Karlowi Geigerowi, który osiągnął aż 138 m.

Reklama

Po złoty medal sięgnął Norweg Marius Lindvik. W czołowej "30" zameldowało się czterech "Biało-Czerwonych": Żyła był 18., Paweł Wąsek 21., a Dawid Kubacki 26.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO PEKIN. Jan Ziobro: Dawid obudził się na IO! Bronię Piotra Żyłę. WIDEO INTERIA.TV