W rozmowie z portalem sport.tvp.pl Rafał Kot nie bawi się w dyplomatę.

Przypomnijmy, że tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie, na przedolimpijskiej próbie w Willingen, polscy skoczkowie zainkasowali mocny cios.



Pekin 2022. Rafał Kot: Mice Jukkarze brak jaj

Za sugestią Stefana Horngachera, który zgłosił jego zdaniem nieregulaminowe nowe buty u naszych zawodników, kontroler sprzętu Mika Jukkara podjął bolesną dla Orłów decyzję. Piotr Żyła oraz Stefan Hula zostali zdyskwalifikowani.



CZYTAJ TAKŻE: ADAM MAŁYSZ: HORNGACHER POCZUŁ ZAGROŻENIE

Reklama

Polacy nie zamierzają składać broni, utrzymują że ich modyfikacje nie są pełną ingerencją w sprzęt i nie powinny być kwestionowane.

Na tę chwilę naszej ekipie udało się obronić sprawę rękawiczek, natomiast kwestia korzystania z nowych butów w Pekinie wydaje się być przegrana.



Pekin 2022. Rafał Kot o Horngacherze: Zagrywki poniżej pasa

Całej sprawie przygląda się Rafał Kot i ma ciekawe spostrzeżenia. Przede wszystkim ostro ocenia pracę Jukkary. - Wychodzi na to, że to osoba, która w ogóle się nie zna na swoich obowiązkach. Nie jest konsekwentny. Wprowadza duże zamieszanie. Brak stanowczości. Brak jaj. Nie potrafi się postawić największym - wypalił wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Kamil Stoch: Każdy z nas czuje ekscytację przed skokami w Chinach. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

O zachowaniu Stefana Horngachera też ma jasne zdanie: - Takie zagrywki są poniżej pasa. Śmieszne, że tuż przed igrzyskami dochodzi do takich sytuacji. To nie jest fair. To nie jest sportowa walka.



CZYTAJ TAKŻE: POTĘŻNE SŁOWA PO DYSKWALIFIKACJI POLSKICH SKOCZKÓW



Pekin 2022. Rafał Kot przypomina: Zaczęliśmy tę "wojenkę"

Kot jednak przy tej okazji przypomina, że to Polacy mogli wywołać u Horngachera taką postawę i byłby to ze strony Austriaka swoisty odwet. - Jeśli spojrzymy na sprawę na chłodno, to my jako pierwsi poruszyliśmy w mediach sprawę kombinezonu Markusa Eisenbichlera. Internet, prasa i telewizja huczały. Zaczęliśmy tę "wojenkę".