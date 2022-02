W piątek Zbigniew Bródka niespodziewanie ogłosił, że sobotnim biegiem zakończy swoją piękną, okraszoną olimpijskim złotem karierę . Polscy kibice wierzyli w to, że 37-latek pożegna się z taflą w pięknym stylu. To jednak się nie udało.





Pekin 2022. Zbigniew Bródka bez awansu do finału. Koniec kariery Polaka

Nasz reprezentant wystąpił w pierwszym półfinale i początkowo utrzymywał się na czele stawki. Walka była zacięta. W obu półfinałach wystąpiło 15 zawodników, a z awansu do finału mogła cieszyć się czołowa ósemka obu biegów.

Niestety, Zbigniew Bródka nie zdołał zdobyć "oczek" na pierwszym punktowanym okrążeniu. W ostatniej chwili wyprzedziło go dwóch rywali.

Sytuacja powtórzyła się także na kolejnych punktowanych okrążeniach i - niestety - Polak nie awansował do finału zajmując 15. miejsce. W ten sposób zakończył swoją karierę.

Wyniki pierwszego półfinału:



1. Kristian Ulekliev



2. Bart Swings



3. Zhongyan Ninh



4. Jae Won Chung



5. Daniił Aldoszkin



6. Antoine Gelinas-Beaulieu



7. Sven Kramer



8. Seitaro Ichinohe



...



15. Zbigniew Bródka





W drugim półfinale wystąpił nasz inny reprezentant - Artur Janicki. Od początku do ucieczki ruszył Japończyk Ryosuke Tsuchiya, do którego dołączył Kanadyjczyk Jordan Belchos.

Na ostatnich metrach zażarta walka toczyła się do samej mety, na której nasz reprezentant był siódmy. To nie wystarczyło do awansu. Po zliczeniu punktów Polak zajął 11. miejsce.

Wyniki drugiego półfinału:

1. Andrea Giovannini

2. Seung Hoon Lee



3. Livio Wenger



4. Gabriel Odor



5. Jordan Belchos



6. Ryosuke Tsuchiya



7. Joey Mantia



8. Jorrit Bergsma



...



11. Artur Janicki