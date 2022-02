Nasza reprezentantka długo tkwiła "w zawieszeniu", a w pewnym momencie wydawało się już, że nadzieja na jej występ kompletnie zgasła. Niespodziewanie, w piątkowy wieczór zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że może zostać zwolniona z izolacji. Ostatecznie okazały się one prawdziwe.

Pekin 2022. Natalia Maliszewska zwolniona z izolacji

Polski Komitet Olimpijski przekazał, że Polka przebywa już w wiosce olimpijskiej w Pekinie. To świetna informacja, gdyż oznacza, że będzie mogła wziąć udział w rywalizacji na dystansie 500 metrów.



Eliminacje w tej konkurencji short-tracku rozpoczynają się już w sobotę, o godzinie 12:00 polskiego czasu. Medale rozdane zostaną z kolei w poniedziałek - zmagania rozpoczną się tego dnia o 12:30.



W październiku 2021 roku na torze w Pekinie Natalia Maliszewska wygrała próbę przedolimpijską. To czyni ją jedną z głównych faworytek do medalu w wyścigu na 500 m. Na tym dystansie zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ.



