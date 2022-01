O pozytywnym wyniku testu u Maliszewskiej poinformował Polski Komitet Olimpijski, w niedzielę, tuż po północy polskiego czasu. To już kolejny przypadek w naszej kadrze.

Pekin 2022. Natalia Maliszewska bojowo nastawiona

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pekin 2022. Zbigniew Bródka przed ostatnimi igrzyskami w karierze: Chciałbym powalczyć o najwyższe cele. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Gwiazda naszej kadry poddana została izolacji i rozpoczęła wyścig z czasem. Już za sześć dni miała rozpocząć olimpijskie starty, a by zostać do nich dopuszczoną, potrzebuje dwóch negatywnych wyników testów, przeprowadzanych dzień po dniu.



Maliszewska w rozmowie z "TVP Sport" przekonuje, że czuje się dobrze i "jest zdrowa", mimo pozytywnego wyniku. - Jest mi ciężko w to uwierzyć. Czuję się jakby ktoś mnie oszukał - stwierdziła.



Jak podkreśliła, stara się w zaistniałej sytuacji myśleć pozytywnie, gdyż doskonale wie, że stres obniża odporność, co w obecnej sytuacji może być absolutnie kluczowe.



26-latka stwierdziła, że jest "sportowo wkurzona". - Chcę pokazać im, że nie zrobi to na mnie wrażenia - zadeklarowała.

Reklama

Przeczytaj więcej o Natalii Maliszewskiej