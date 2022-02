Pekin 2022. "Misja specjalna" polskich skoczków. Mają przesyłkę dla naszej olimpijki

Z obozu Polaków

Nasi skoczkowie we wtorek wylądowali w Pekinie, gdzie już za kilka dni rozpoczną walkę o medale igrzysk olimpijskich. Co ciekawe, obok niezbędnego sprzętu zabrali ze sobą do Chin również specjalną przesyłkę, której adresatką była jedna z naszych reprezentantek.

Zdjęcie Pekin 2022. Na zdjęciu Aleksandra Król / PAWEL SKRABA/East News / East News