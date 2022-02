Program godzinowy zaplanowanego na poniedziałek slalomu giganta kobiet z czterema Polkami uległ zmianom z powodu odwołania w niedzielę zjazdu mężczyzn - na przeszkodzie stanął zbyt silny wiatr.

Pierwszy zjazd rozpocznie się o godz 9.30 (zamiast o 10.15), a drugi o 14.30 (zamiast o 13.45). Polskie godziny to 2.30 i 7.30.

Pekin 2022. Cztery Polki na starcie slalomu giganta w poniedziałek 7 lutego

W slalomie gigancie zgłoszone są cztery Polki, w tym szósta zawodniczka ostatnich mistrzostw świata Maryna Gąsienica-Daniel. Ponadto wystartują Magdalena Łuczak, Zuzanna Czapska i Hanna Zięba.

Największe nadzieje wiążemy oczywiście ze startem Maryny Gąsienicy-Daniel, która w tym sezonie Pucharu Świata już kilkakrotnie zajmowała czołowe lokaty w swojej koronnej konkurencji. W 2021 r. zajęła 6. miejsce w mistrzostwach świata w Cortinie d’Ampezzo w slalomie gigancie.





Pekin 2022. Maryna Gąsienica-Daniel jechała po medal MŚ

- Na ostatnich mistrzostwach świata naprawdę jechałam po medal. Mówię to z ręką na sercu i z czystym sumieniem. To nie było tylko marzenie - rozumiane jako coś nieosiągalnego, nierealnego. Miałam wszystko w zasięgu. Wierzę, że dobre wyniki, jeszcze lepsze niż ostatnie, uda mi się osiągnąć w krótkim czasie - mówiła Gąsienica Daniel w rozmowie z Łukaszem Żurkiem.



Szóstka się do niej przylgnęła - na tych pozycjach kończyła też zawody w grudniu 2021 w Courchevel - dwukrotnie - oraz w styczniu tego roku w Kranjskiej Gorze. Nic dziwnego, że coraz częściej o Polce mówi się w kontekście olimpijskiego medalu, choć nigdy nie stanęła na podium PŚ - no ale przecież Dawid Kubacki w tym sezonie PŚ w skokach narciarskich także nie był nawet w pierwszej dziesiątce, a w Pekinie sięgnął po brąz !





Pekin 2022. Maryna Gąsienica-Daniel o olimpijskich celach

Dla polskich kibiców nie było takiej kandydatki do medalu igrzysk w narciarstwie alpejskim od czasu igrzysk w Nagano w 1998 roku i startu Andrzeja Bachledy w kombinacji, w której zajął 5. miejsce.

- Wielu widzi w pani nawet kandydatkę do medalu. Pani sama też siebie tak postrzega? - tak Marynę Gąsienicę-Daniel pytał w listopadzie dla Interia.pl Jakub Kędzior

CZYTAJ TAKŻE: Życiorys Maryny Gąsienicy-Daniel



- Każdy sportowiec ma swoje marzenia i dąży do tego, by je spełnić. To jeden start, więc trudno powiedzieć, czy idealnie trafię z formą na Pekin. Kandydatek do medali jest dużo. Narciarstwo alpejskie jest sportem nieprzewidywalnym, na sukces składa się dużo rzeczy, podczas przejazdu jest duża prędkość, oddziałują na nas duże siły, warunki śniegowe mogą być przeróżne i nie każdemu może to pasować, dlatego ciężko cokolwiek przewidywać. Bardzo się cieszę, że mam takie wsparcie, wiem, że ludzie mówią o tym, żeby mnie wspierać. Ja oczywiście zrobię wszystko, by na igrzyska być przygotowaną i pokazać się z jak najlepszej strony - zapewniała alpejka z Zakopanego.

W poniedziałek 7 lutego nad ranem czasu polskiego trzymamy kciuki za powodzenie na olimpijskiej trasie Maryny Gąsienicy-Daniel.



