Stoch szczególnie dobrze wypadł w pierwszym treningu, uzyskując 102,5 metra i zajmując drugie miejsce. W pozostałych próbach zajmował 15. i 11. miejsca.

Pekin 2022. Kamil Stoch po czwartkowym treningu

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie: Awantura o buty Polaków. Jak wygląda narciarski "wyścig zbrojeń"? Polsat Sport

Polak nie krył umiarkowanego zadowolenia ze swoich prób, a dodatkowo pozytywem może być fakt, że bardzo spodobał mu się olimpijski obiekt. - To jedna z przyjemniejszych skoczni normalnych, na jakich miałem okazję skakać - ocenił, cytowany przez "Przegląd Sportowy".



Choć próby były dobre i dalekie, zawodnik z Zębu wyznał, że jego zdaniem wciąż "czegoś brakuje". Co istotne, zapytany o kwestie sprzętowe (które w ostatnim czasie wzbudzały wiele kontrowersji) stwierdził, że u niego wszystko jest w tej materii w najlepszym porządku, a wszystko pozostaje "w głowach i nogach".



Stoch zapowiedział jednocześnie, że chciałby wziąć udział także we wszystkich, piątkowych treningach, choć ostateczna decyzja w tej materii należy do sztabu.



Reklama

Czytaj także:



Polscy skoczkowie narciarscy zaprezentowali kaski



Rosjanin zabrał narty... Dawida Kubackiego?