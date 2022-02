Na występ Jekateriny Kurakowej czekało wielu polskich fanów. W programie dowolnym Polka nieźle się zaprezentowała, zajmując ostatecznie 12. miejsce . Złoto zdobyła Anna Szczerbakowa, srebro trafiło do rąk 17-letniej Aleksandry Trusowej, a trzecia była reprezentantka Japonii - Kaori Sakamoto.



Czytaj także: Pekin 2022. Aleksandra Trusowa nie mogła pogodzić się z drugim miejscem. "Nie wrócę na lód"

Reklama

Dla Kurakowej 12. miejsce to z pewnością powód do dumy - jest to drugi najlepszy wynik w historii występów reprezentantek Polski na IO - lepsza była jedynie Anna Rechnio w 1994 r. w Lillehammer (10. lokata).





Pekin 2022. Jekaterina Kurakowa jest z siebie dumna po występie na igrzyskach

- Superemocje poczułam po ostatnim wyskoku. Wiedziałam, że wszystko idzie po mojej myśli, ale wiedziałam też, że jeśli zbyt dużo pojawi się tych emocji, wtedy może stać się niespodzianka. Starałam się kontrolować do ostatniej pozycji, aż skończy się muzyka. Do końca się trzymałam, nawet teraz do końca nie dowierzam. To było marzenie zaliczyć czysty program i chyba się udało - powiedziała Kurakowa w rozmowie z Eurosportem, przyznając, że jest z siebie dumna.



- Oczywiście czuję zmęczenie, że dałam wszystko z siebie. A to chyba najwspanialszy rezultat, kiedy czujesz, że zostawiłaś całą siebie na lodzie. Znaczy, że praca była dobra. Było strasznie, byłam podekscytowana i teraz wszystko jest super - dodała.



Zobacz również: Prezes o występie Kurakowej: Znakomicie się zaprezentowała