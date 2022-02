Nasze reprezentantki nie były w stanie awansować do serii finałowej zmagań na normalnej skoczni, meldując się w czwartej dziesiątce. Postawa skoczkiń od dłuższego czasu pozostawia wiele do życzenia, a kadra zdaje się nie tyle tkwić w stagnacji, co nawet notować regres formy. Łukasz Kruczek po zmaganiach w Chinach skomentował postawę Nicole Konderli i Kingi Rajdy.

Pekin 2022: Dosadna puenta komentatora

- Rok 2026 to dla tych zawodniczek igrzyska, podczas których faktycznie będą w stu procentach gotowe - powiedział między innymi.

Postawa Polek była omawiana przez komentatorów "Eurosportu" w trakcie transmisji z serii próbnej, poprzedzającej niedzielny konkurs na normalnej skoczni mężczyzn. Marek Rudziński i Igor Błachut chwilę dyskutowali na ten temat, po czym drugi z wymienionych pokusił się o gorzką puentę, odnosząc się bezpośrednio do słów trenera.



- Gratuluję wyobraźni oraz tupetu po tym, co obejrzeliśmy w konkursie indywidualnym - powiedział.